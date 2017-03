1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha sollevato un polverone la foto di Emma Watson in topless, realizzata dall’attrice in occasione di un’intervista a Vanity Fair. La polemica è partita dalla conduttrice e commentatrice radiofonica inglese Julia Hartley-Brewer, che aveva accusato di ipocrisia la giovane star, leader della campagna a favore delle donne HEforShe, che ha l’obiettivo di spingere anche gli uomini a battersi per l’uguaglianza di genere.

Mostrare parte del seno su una rivista non va esattamente incontro ai valori di uguaglianza tanto promossi, hanno tuonato in molte. La Watson, impegnata nella promozione di La bella e la bestia, si è subito detta stupefatta dei commenti al vetriolo che l’hanno sommersa. “Stanno dicendo che non posso essere femminista e avere le tette”, ha dichiarato alla Reuters. Ha poi specificato cosa significhi per lei essere femminista: “Femminismo significa dare una scelta alle donne, non è un bastone con cui battere altre donne. Riguarda la libertà, la liberazione. Riguarda l’eguaglianza e davvero non so cosa le mie tette abbiano a che fare con questo”.

Emma Watson in topless: risposta secca alle critiche

Ma non solo. Secondo i fan di Beyoncé, Emma userebbe due pesi e due misure: “C’è il tuo femminismo e c’è quello di Beyoncé”, le scrivono i followers della cantante su Twitter. Anche a loro l’attrice ha replicato con una risposta da manuale: Watson ha condiviso via social il testo integrale dell’intervista per Wonderland Magazine in cui commentava il nuovo album di Beyoncé (e l’uso della sessualità “voyeuristica” nei suoi video), evidenziando le parti in cui si parla della cantante e che i fan di Queen B hanno frainteso, estrapolandole dal contesto originale.

This is the part of my 2014 interview with Tavi where we talked about Beyoncé. My words are in bold. pic.twitter.com/Y8vumOeyDT — Emma Watson (@EmmaWatson) 7 marzo 2017