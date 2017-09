1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’eredità di Jerry Lewis è uno degli argomenti più discussi e controversi negli Stati Uniti. Il re della commedia, morto a 91 anni lo scorso 20 agosto, ha escluso i suoi sei figli dal patrimonio di famiglia. Come reso noto dalla rivista People, la fortuna del “Picchiatello” andrà alla seconda moglie SanDee Pitnick e alla figlia Danielle Sara Lewis, che la coppia adottò nel 1992.

L’attore e regista statunitense era stato sposato due volte. Dal 1944 al 1980 con Patti Palmer, ex cantante con la band di Ted Fio Rito. Dal 1983 fino alla sua scomparsa con SanDee, ballerina di Las Vegas all’epoca delle seconde nozze 32enne. Il matrimonio con Patti Palmer fu a dir poco burrascoso.

Dalla loro relazione nacquero cinque figli (Gary, Scott, Christopher, Anthony e Joseph), più uno adottato, Ronnie. I continui tradimenti di Lewis indussero Palmer a chiedere il divorzio. Con i figli la situazione non fu certo migliore. Il comico di Newark non era un padre particolarmente affettivo. L’unico col quale era riuscito a riallacciare i rapporti fu il maggiore Gary, leader del gruppo pop Gary Lewis and the Playboys. Gary gli dedicò anche una canzone, intitolata Everybody Loves a Clown (Tutti amano un clown).

Fu un episodio drammatico a sfaldare definitivamente la famiglia: la morte di Joseph, il figlio più piccolo. Nel 2009, a 45 anni, Joseph fu vittima di un’overdose. “La morte di Joseph si sarebbe potuta evitare se fosse stato in migliori rapporti con mio padre”, disse Gary. “Jerry Lewis è una persona cattiva ed egoista, che ha sempre pensato solo alla sua carriera. Non ha mai voluto bene a me e ai miei fratelli. Credo che Joseph sia morto di dolore”.

La (discussa) eredità di Jerry Lewis: le sue parole

L’eredità è finita così a SanDee e Danielle Sara, oggi 24enne (nel mondo anglosassone non esistono la legittima e la disponibile). “Ho intenzionalmente escluso Gary Lewis, Ronald Lewis, Anthony Joseph Lewis, Christopher Joseph Lewis, Scott Anthony Lewis e Joseph Christopher Lewis e i loro discendenti come beneficiari del mio patrimonio”, si legge nel suo testamento. “È mia intenzione che essi non ricevano alcun beneficio da esso”. Tra luci ed ombre, una vera e propria mossa da ultimo clown.