Il Dipartimento dello Sceriffo di Harrison County e l’ufficio del Coroner dell’Indiana hanno reso noto il risultato dell’autopsia: Erin Moran è morta di tumore. In un comunicato ufficiale, le autorità hanno dichiarato che la Joanie “Sottiletta” Cunningham di Happy Days, scomparsa sabato 22 aprile all’età di 56 anni, se n’è andata a causa di un male incurabile giunto al quarto stadio.

In un primo momento i tabloid americani avevano alimentato il sospetto che l’attrice potesse essere morta per un’overdose di eroina, a causa della vita problematica che conduceva da tempo con il secondo marito Steve Fleischmann. Tuttavia, sebbene i risultati della prova tossicologica non siano ancora stati diffusi, nessuna sostanza sospetta è stata ritrovata nella sua casa di New Salisbury, circa 20 miglia a nordovest di Louisville, nel Kentucky.

Erin Moran è morta di tumore, bufera su Scott Baio

Intanto, proprio nel momento del cordoglio, è bufera per le parole dell’amico Scott Baio, che in Happy Days e nello spin-off Jenny e Chachi interpretava Chachi, il fidanzato di Joanie. “Se bevi e ti droghi, muori”, aveva detto commentando la scomparsa della collega. Bombardato di commenti negativi sui social, Baio – dopo i risultati dell’autopsia – ha risposto via Twitter così: “Ho detto ‘se’. Mia moglie ha sentito Erin meno di un mese fa. Mi date addosso solo perché sostengo il presidente Donald Trump”.

I said "IF". @ChaseMit . My wife @MrsScottBaio spoke to Erin less than 1 month ago. You bash me ONLY because I support Pres @realDonaldTrump — Scott Baio (@ScottBaio) 24 aprile 2017