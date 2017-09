198 CONDIVISI Condividi Tweet

Erminia Manfredi commenta In arte Nino, il film tv diretto dal figlio Luca con Elio Germano nei panni del grande attore ciociaro. “È stato bello ripercorrere tanti bei momenti”, ha raccontato al Corriere della Sera la moglie di Manfredi, interpretata nel film da Miriam Leone.

“Per esempio gli inizi della carriera di Nino, quando la sera andavamo a via Veneto, intendiamoci, non per fare salotto, ma per prendere contatti con le persone giuste. Non avevamo molti soldi e, quando ci sedevamo ai tavolini, io ordinavo un caffè, Nino un bicchiere d’acqua con scorza di limone, una roba di lusso… Eravamo comunque felici e poi tanti incontri interessanti, tanti amici”.

In arte Nino ha conquistato il pubblico, incollando allo schermo oltre 5 milioni di spettatori pari al 23.4% di share. Un racconto allegro e poetico che ha riportato Erminia alla sua giovinezza, quando era indossatrice nella maison di Roberto Capucci. La direttrice era Rosy Bonagura, moglie di Gianni che lavorava con Manfredi in teatro. Fu lei la “responsabile” del loro incontro: “Si era letteralmente fissata a trovarmi un marito e si era messa in testa che Nino ed io eravamo fatti l’uno per l’altra. Si inventò un tranello: disse a lui che io volevo conoscerlo, e disse a me il contrario”.

Nino ed Erminia hanno avuto tre figli e sono stati insieme per 50 anni. “Ci sposammo il 14 luglio 1955 nella chiesetta di San Giovanni a Porta Latina. Una cerimonia semplice, ma avevo l’abito appositamente disegnato per me da Capucci, con un sacerdote molto divertente che oltretutto era inglese, quindi storpiava l’italiano, sbagliava tutti i nomi”.

Erminia Manfredi commenta In arte Nino: le sue parole

Stare al fianco di Manfredi non fu mai semplice. Al risveglio dopo la prima notte di nozze, “Nino mi guardò stralunato e disse: ‘E mo’ devo sta’ co’ te per tutta la vita?’. Quindi si sfilò la fede nuziale e aggiunse: ‘Non è questa che mi legherà a te per tutta la vita’. Aveva ragione il mio Nino e tuttora sono legata a lui: non è più qui fisicamente, ma lui sta con me, io lo sento e gli parlo in continuazione”.

Un carattere difficile quello dell’attore, scappatelle comprese: “Quando scoprivo il misfatto mi dicevo: vediamo che si inventa stavolta”. Nino aveva un vero e proprio debole per le belle donne: “Persino quando si trovava in ospedale! Un giorno si presentò una nuova giovane infermiera, era molto bella: Nino le sorrise e le mandò un bacio. Ma io non ci rimasi male, anzi, significava che in lui pulsava ancora la vita. Sì, ho avuto la fortuna di avere un uomo come lui”. In arte Nino è disponibile su RaiPlay.