Ester Pantano è la protagonista femminile di La mossa del cavallo con Michele Riondino, la nuova fiction di Rai 1 tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Un giallo western diretto da Gianluca Maria Tavarelli e ambientato in un’insolita Sicilia post-risorgimentale.

L’attrice è Trisina Cicero, bellissima e disinibita vedova che tradiva con disinvoltura il marito già da vivo. Nonostante abbia una relazione con padre Carnazza (Antonio Pandolfo), quando incontra il nuovo pigionante della sua villetta di Vigata, l’ispettore Giovanni Bovara (Riondino), non può fare a meno di infatuarsi di lui.

Pantano, 27 anni, catanese doc, è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha una grande passione per il canto e pratica tanti sport, dalla ginnastica artistica alla boxe e l’equitazione. Ha capito che voleva fare l’attrice quando, nel 2002, ottenne una parte importante in Montalbano, nell’episodio Una lama di luce. Ma non ha mai rinunciato a perfezionarsi, tanto che ha studiato in Cina (alla Beijin Film Academy) e a Parigi.

Ester ha fatto tantissimo teatro. Dagli esordi con I fratelli di Zeus, diretta da Antonio Zeta, alla commedia Minchia Signor tenente di Antonio Grosso, per la regia di Nicola Pistoia. Nel 2014 è apparsa anche nel video di All’improvviso degli Zero Assoluto, diretto da Cosimo Alemà.

Dopo tanto studio, ora per Ester è arrivato il momento in cui cominciare a vincere i provini. Prossimamente la vedremo in tre progetti davvero importanti. Sarà ancora su Rai 1 nel tv movie Duisburg – La linea di sangue, film verità di Enzo Monteleone sul regolamento di conti tra cosche della ‘ndrangheta in Germania.

Poi arriverà finalmente il cinema. Pantano sarà nel cast di due film importanti: Notti magiche di Paolo Virzì, già venduto in mezzo mondo e con tutta probabilità al prossimo Festival di Cannes; Labbra blu di Andrea Rusich, un’opera prima che descrive il mondo delle periferie umane e metropolitane. Sempre molto social sulla sua pagina Instagram, Ester è una delle star nostrane in ascesa di cui sentiremo parlare ancora molto a lungo.