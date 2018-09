0 CONDIVISI Condividi Tweet

Euforia è il nuovo film di Valeria Golino e, nelle parole della regista, è “un’opportunità per esaminare la vita moderna e lo stato d’animo con cui viviamo”. Presentata a Cannes nella sezione Un Certain Regard, la seconda prova dell’attrice dietro la macchina da presa (dopo l’esordio Miele) unisce profondità e leggerezza nel racconto di due “fratelli diversi” che un evento doloroso fa riavvicinare.

L’inedita coppia è composta da Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Scamarcio è Matteo, il più piccolo. È un imprenditore di successo con l’attico al centro di Roma. Scaltro e affascinante, spregiudicato e narcisista, ha solo rapporti occasionali (con uomini) e vive costantemente sopra le righe.

Euforia film Valeria Golino arriva al cinema

Mastandrea, il più grande, è Ettore. Fa l’insegnante alle scuole medie e vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati. Si occupa della mamma, è ai ferri corti con la moglie, ha un’amante e un figlio a cui badare. È un uomo pacato e cauto, che nasconde i propri fallimenti e la mancanza di coraggio dietro una maschera di disillusione e sarcasmo.

Quando arriva un grosso problema di salute, tutto cambia. Ettore e Matteo finiscono per condividere casa per un periodo di tempo. La convivenza, dapprima forzata e indigesta, cambia con il passare dei giorni. Quella condivisione dolorosa diventa l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Euforia film Golino tra morte e felicità

“Matteo ed Ettore sono due uomini che hanno deciso in qualche modo di perdersi”, ha spiegato Golino. “Le loro reciproche certezze entrano in crisi quando Matteo scopre che il fratello è malato e decide di nascondergli la verità. Mentre Ettore sceglie di lasciarsi andare, di farsi guidare, di credere al fratello e alla sua hybris che lo spinge a pensare di poter controllare, vincere ogni cosa”.

La regista non ha realizzato un racconto autobiografico. Si è ispirata piuttosto a fatti realmente accaduti a una persona a lei cara, rielaborati con le sceneggiatrici Francesca Marciano, Valia Santella e la collaborazione di Walter Siti. “Sapevamo di avere a che fare con una storia potente, lieve e profonda al tempo stesso”, ha raccontato. “Un cast di attori intelligenti, consapevoli e generosi ha contribuito ad arricchire ulteriormente la complessità dei nostri personaggi”.

Euforia film dal ricco cast

Nel resto del cast, oltre ai due protagonisti, spiccano le presenze di Isabella Ferrari (Michela, la moglie di Ettore), Valentina Cervi (Tatiana, la migliore amica di Matteo) e Jasmine Trinca (Elena, la nuova compagna di Ettore).

La scelta di questa storia, ha dichiarato Golino, è dettata dalla necessità di raccontare un presente che “sembra negare, rimuovere costantemente la transitorietà e irrazionalità proprie della condizione umana, spingendoci illusoriamente a credere di avere il controllo assoluto sulle nostre vite, sui nostri corpi, di poter vincere il tempo, fuggire il dolore”.

“La malattia è, invece, proprio il luogo della fragilità, della caducità, ci mette di fronte ai limiti della nostra esperienza umana ma anche a quanto di più profondo e prezioso essa custodisce. E in questo senso porta i protagonisti a fare i conti con le proprie ipocrisie e a riconoscersi. Ettore e Matteo scelgono di non rimandare più il momento della consapevolezza, scelgono di tornare in superficie”.

Distribuito da 01Distribution (qui il trailer ufficiale), Euforia è al cinema dal 25 ottobre.