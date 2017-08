1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Ferragosto di Un sacco bello al palo della morte è uno degli sketch più citati dagli amanti del cult di Carlo Verdone. Era lì che Enzo dava appuntamento a Sergio per andare a Cracovia. Prima che l’amico gli desse buca e venisse sostituito dall’“amico di Martucci”.

Così, ogni anno, tanti seguaci del coatto Enzo (“non Renzo, eh”) si danno appuntamento in questo luogo di culto. Il traliccio dell’alta tensione in questione è a Roma in via Giovanni Conti. Anche se in realtà quella scena è collocata a Piazzale dei Partigiani.

Oggi il palo della morte non c’è più. Il viale è alberato, ma i palazzi sono gli stessi di 37 anni fa. Così gli organizzatori nostalgici di questo Ferragosto alternativo hanno fissato lì l’evento. “Tabbella de marcia: Roma – Vardechiana – Borzano – Cracovia”, si legge nella descrizione postata su Facebook. Circa tremila le adesione online. Una goliardata, hanno pensato in molti. Eppure, alle 13 del 15 agosto 2017, i fan di Verdone erano tantissimi.

Anche senza calze a rete e penne biro (“ma pè quelle famo ‘n tempo fino a Borzano”), si sono presentati in via Conti, zona Vigne Nuove. Su Facebook sono arrivate centinaia di selfie da questo luogo di pellegrinaggio. Con le immancabili citazioni, da “nun te n’accorgi che ‘sta macchina c’ha la testata abbassata?” a “Annate annate… Tanto ve ripijo a tutti!” fino a “Se famo tutta na tirata fino a Vardechiana”.

Ferragosto di Un sacco bello al palo della morte

Verdone, attualmente impegnato sul set del suo nuovo film Benedetta follia, ha dato la sua benedizione all’avvenimento. “Grazie per la devozione verso quel piccolo grande film! Vi voglio bene e mi fate provare una certa commozione. Una macchina nera passerà. Chiudete gli occhi… E immaginate che Enzo il bullo sia dentro e sfreccia non si sa verso dove…”.