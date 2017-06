54 CONDIVISI Condividi Tweet

Scendono in campo Ficarra e Picone per i disabili siciliani. Dopo Pif, Jovanotti e Fiorello, il duo comico si è apertamente schierato. La polemica si era riaccesa in seguito all’annuncio dei vitalizi dei parlamentari regionali. Per i politici la Regione aveva trovato i fondi, mentre ai disabili non erano stati ancora assegnati gli assegni di cura promessi. Si era arrivati ad un Pif furioso contro Rosario Crocetta, il Governatore regionale.

In una intervista al Corriere della Sera, le star di L’ora legale e Striscia la Notizia hanno rincarato la dose. “Ogni volta speravamo che qualcosa si muovesse, invece era solo la Terra che girava”, hanno raccontato. “Ma ormai siamo arrivati a un punto insostenibile. Indigna il muro di gomma dei politici, non danno spiegazioni ma il punto è che quasi non ci interessa più ascoltarle: ora le cose devono cambiare e basta”.

Nonostante la lettera aperta inviata a Crocetta, non è arrivata alcuna risposta. “Una mancanza di rispetto che fa uscire di senno. E non tanto nei nostri confronti, che siamo dei comici, ma di queste persone. Nessuna risposta, nemmeno in politichese. Non potevamo credere che si potesse usare la stessa superficialità a cui in parte siamo abituati anche quando si parla di temi così importanti”.

Ficarra e Picone per i disabili siciliani

“Se uno non è in grado di risolvere un problema si dimette, non glielo ha ordinato nessuno di fare il politico. E non solo lui”, hanno attaccato i due. “Una società che non si occupa delle persone che hanno più difficoltà è una società cattiva, che merita di morire. Non si può essere così cattivi, non si può. Capiamo bene lo sfogo di Pif. I politici in questo caso dovrebbero fare i conti con la loro coscienza e andare al di là del credo: le brave persone di tutti i partiti dovrebbero unirsi e lavorare per risolvere la questione”. Infine, Salvo e Valentino ricordano le parole di Rita Borsellino: “Bisognerebbe riscoprire il gusto dell’indignazione. Questo ha fatto Pif con la sua lettera e questo cerchiamo di fare anche noi. E non molleremo”.