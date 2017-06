108 CONDIVISI Condividi Tweet

Non stiamo parlando ancora di “Richie Rich – il più ricco del mondo” o del pericolo di viziare i propri bambini, ma di certo la cifra stellare spesa finora per i neonati figli di George Clooney e Amal Alamuddin lascia presagire che mamma e papà non saranno certo stretti di tasca!

I figli di George Clooney e Amal Alamuddin hanno ricevuto il loro primo regalo: si parla di 3 milioni di dollari

Gira voce, infatti, che l’attore amato dai fratelli Coen (che lo hanno voluto in Fratello Dove Sei, Prima Ti Sposo e Poi Ti Rovino e Ave Cesare!) non abbia badato a spese per garantire sicurezza, riservatezza e privacy ai suoi due gemellini Ella e Alexander. Altro che regali costosi e giocattoli spaziali, per ora il regalo più grande che i bimbi stanno ricevendo avrebbe un valore economico di circa tre milioni di dollari!

Questa la cifra che permetterebbe ai figli di George Clooney di essere protetti da sensori di movimento e laser (che monitorano il perimetro della villa inglese in cui la famiglia è andata ad abitare), e di avere una squadra di bodyguards solo per loro.

Lo scopo, naturalmente, è quello di evitare che fotografi, giornalisti e paparazzi facciano circolare fotografie dei primogeniti, venuti al mondo il 7 giugno con immensa gioia della splendida coppia e dei loro familiari.

La security che George e Amal hanno assunto per i bambini rimarrà di guardia 24 ore su 24, controllando costantemente l’area circostante la prestigiosa tenuta del Berkshire, ad un costo di circa 300mila dollari l’anno. Due bodyguard, invece, si dedicheranno interamente al monitoraggio di Ella e Alexander: pare abbiano l’incarico di seguirli passo passo, sia dentro che fuori casa.

Le uniche notizie trapelate finora sui figli dell’attore vengono da Nick Clooney, il papà di George e nonno dei gemelli, che in preda all’entusiasmo dopo averli visti su Skype ha detto: “I bambini sono bellissimi. Sono pieni di capelli neri, e il maschietto ha il naso di George. Alexander ed Ella sono due nomi splendidi… Mia moglie vi saprà dire chi ha preso il naso di nonno e chi quello di nonna, sono perfetti!”.