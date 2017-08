512 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Dean Martin ricorda Jerry Lewis a pochi giorni dalla scomparsa del re della commedia. Lewis, morto a 91 anni e grande innovatore nell’arte della risata, ha creato un sodalizio con Martin durato dieci anni.

I due formavano una coppia comica perfettamente bilanciata. Dean era il bello affascinante e sicuro di sé, Jerry quello impacciato e pasticcione. Insieme hanno girato classici come Il nipote picchiatello, Mezzogiorno di… fifa e Hollywood o morte!.

Deana Martin ha voluto rendere omaggio alla memoria di “zio Jerry” con un intervento su The Hollywood Reporter. “La loro amicizia era fantastica: Jerry la chiamava ‘la magia nella bottiglia’. Erano cool, divertenti, oltraggiosi”, ha scritto. Deana ha raccontato il commovente incontro con Lewis, avvenuto agli inizi dei Duemila quando stava scrivendo una biografia dedicata a suo padre. “Mi abbracciò, mi mise le mani sulle guance e piangendo mi disse: ‘Deana, mi ricordi così tanto tuo papà. Gli ho voluto molto bene’”.

Martin ha poi ripercorso la reunion del 1976 a Telethon, uno dei momenti più emozionanti nella storia della tv americana. “Nessuno sapeva che sarebbe successo”, ha spiegato. “Quando ne ho parlato con Jerry, mi ha rivelò in lacrime: ‘Ha significato molto per me aver riallacciato i rapporti con lui’”.

Un episodio doloroso per la famiglia Crocetti fu la scomparsa di Dean Paul, il figlio 35enne morto in un incidente aereo. “Jerry venne al funerale di mio fratello ma non permise a nessuno di vederlo”, ha rivelato Deana. “Se ne stava in fondo in disparte. Non voleva che si parlasse di lui e Dean Martin. Soltanto alla fine, dopo le esequie, ricevemmo una telefonata. Era Jerry e voleva mio padre. Parlarono per un’ora circa. Erano come fratelli”.

Lewis le raccontò anche i motivi dietro la fine della loro partnership. “Mi disse: ‘In quel periodo ero molto egoista. Pensavo soltanto a me stesso e ignoravo il mio partner’. Fu un racconto triste, ma al tempo stesso ero felice del fatto che Jerry mi stesse dicendo questa cosa. Fu davvero molto onesto”. Deana e Jerry si ritrovarono proprio a Telethon: cantarono Time After Time. Alla fine della performance, Lewis scoppiò a piangere e le disse: “Martin e Lewis di nuovo insieme”.