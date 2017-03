1 CONDIVISI Condividi Tweet

Con una foto pubblicata sulla sua pagina Facebook, la figlia di Paolo Villaggio attacca il cinema italiano. Elisabetta, primogenita del grande comico genovese, ha affidato ai social uno scatto che si rivolge a chi ha dimenticato l’ultima vera maschera del nostro spettacolo, interprete per anni del mitico ragionier Ugo Fantozzi. “Non starà al meglio, certo” – ha scritto – “Ma il cinema italiano lo ha abbandonato, invece mio padre c’è”.

Dopo il Leone d’Oro alla carriera ricevuto dalla Mostra di Venezia nel 1992, Villaggio ha avuto altri due preziosi riconoscimenti: il Pardo d’onore alla carriera del Festival di Locarno nel 2000 e il David di Donatello alla carriera nel 2009. Tuttavia, escluso un folgorante cammeo in Tutto tutto niente niente di Giulio Manfredonia nel 2012, l’attore è apparso di recente soltanto in tv, nel 2015 come inviato di Quelli che il calcio e nel 2016 nel programma di Rai 3, Roar.

“Non volevo scatenare un putiferio” ha poi precisato Elisabetta in un post successivo. “In realtà volevo solo dire che a mio padre manca molto il cinema, la sua grande passione alla quale ha dedicato tutta la vita”. Immediati sono arrivati centinaia di commenti in sua difesa, per la maggior parte dei quali è proprio al cinema che manca un personaggio come suo padre.