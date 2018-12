6 CONDIVISI Condividi Tweet

“Sull’andatura di Lila avevo puntato da piccola per sfuggire al rione. Avevo sbagliato: dal mondo di mia madre e del rione nemmeno Lila ce l’aveva fatta a fuggire“: martedì 18 dicembre è andato in onda il finale de l’Amica Geniale. Amaro, teso e scoraggiante, la storia di Lenuccia e Lila per il momento termina qui.

Ma com’è stata la ricezione di questa serie-evento?

Il finale de L’Amica Geniale: com’è andata la serie in termini di ascolti?

Abbiamo già visto le primissime reazioni a caldo dopo la messa in onda dell’episodio 1 e 2. In seguito alla conclusione della prima stagione, possiamo dare uno sguardo alla media di share e numeri di spettatori che si sono appassionati alle vicende delle due ragazze del “rione”.

Partiamo dalla puntata finale de l’Amica Geniale: 30% di share e 6.804.000 spettatori – con una menzione speciale per il primo episodio “I Fidanzati”, che ha catturato ben 6 milioni 974 mila persone. La media in effetti si è sempre aggirata si queste cifre (6 milioni e 909 mila, per l’esattezza), facendo ottenere alla fiction il titolo di programma tv più seguito della stagione.

Cos’è piaciuto della fiction girata da Saverio Costanzo

Una scommessa vincente, insomma, quella che la Rai ha voluto accettare, affiancando colossi come Hbo e piattaforme digitali come Tim Vision. La qualità di scrittura dei libri di Elena Ferrante, la regia precisa e dolorosa di Saverio Costanzo, l’impressionante casting e gli intensissimi volti che affollano l’immaginario de L’Amica Geniale: tutti questi elementi hanno contribuito a colpire ed affascinare il pubblico italiano, che subito dopo la fine dell’ultimo episodio ha cominciato a chiedersi quando se ne saprà di più.

Ed ecco cosa sappiamo: dopo la conferma della stagione 2 (ecco su quale libro sarà basata), sono state annunciate anche le date di inizio riprese. Per rimettere in funzione la complessa macchina di Saverio Costanzo, dovremmo aspettare la primavera (marzo-aprile) per i nuovi girati. Restiamo in attesa per la data ufficiale di messa in onda!