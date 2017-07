1 CONDIVISI Condividi Tweet

Condanna ad un anno per Raoul Bova: è questa la richiesta avanzata dalla Procura di Roma nei confronti dell’attore. Il divo di Ultimo, che rivedremo tra le nuove fiction dell’autunno 2017, è accusato di “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”.

Un reato di natura fiscale che prevede l’utilizzo di fatture false e documenti fittizi per evadere le tasse. Una questione delicata, perché viola l’articolo 3 della legge 74/2000. Nonostante due decreti attuativi della delega fiscale approvati dal governo Renzi ed entrati in vigore il 1° ottobre 2015.

La richiesta di un anno di carcere è stata fatta davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma. Nello stesso processo sono imputate anche la sorella dell’attore, Daniela, e la sua ex moglie Chiara Giordano. Per la prima è stata sollecitata una condanna ad un anno e quattro mesi, per la seconda è stato chiesto un anno di carcere.

Secondo i pm, Raoul Bova avrebbe trasferito alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, la Sammarco Srl, con un gioco finanziario. Dalla simulazione della cessione di alcuni diritti sui film alla simulazione dell’esistenza del diritto a ottenere sgravi fiscali, il tutto finalizzato a eludere il fisco, pagando un’aliquota Iva più bassa.

Chiesta condanna ad un anno per Raoul Bova

Come riportato dall’Ansa, Bova avrebbe evaso così quasi 700 mila euro tra il 2005 e il 2011. Già nel 2015, la Procura gli aveva sequestrato preventivamente beni per oltre un milione e mezzo di euro. “È un sequestro che non ha alcuna ragione di esistere, perché sto già pagando: è un accanimento”, aveva dichiarato l’attore. Il riferimento era al debito fiscale pattuito dopo un accordo con l’Agenzia delle Entrate.

“Sono profondamente addolorato per quanto accade con il fisco italiano. Sia perché sto pagando il debito fiscale, di gran lunga inferiore al valore del sequestro, sia perché, tengo a precisare, non ho commesso alcun reato, come detto e scritto, prima di questo provvedimento, da altri giudici penali. Sono convinto di riuscire a dimostrare in tribunale il fatto che non ho compiuto alcun reato”. I pm non sono stati dello stesso avviso.