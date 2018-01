36 CONDIVISI Condividi Tweet

Florian Munteanu sarà il figlio di Ivan Drago in Creed 2. Come reso noto da The Tracking Board, l’atleta tedesco di origini romene, conosciuto anche come Big Nasty, si scontrerà con Adonis Johnson (Michael B. Jordan), ovvero il figlio di Apollo Creed, nel sequel del film che ha riportato in scena l’iconico personaggio di Rocky Balboa.

Sylvester Stallone e lo sceneggiatore Cheo Hodari Coker (lo showrunner di Luke Cage) hanno pensato di ricreare il commovente scontro di Rocky IV. Adonis combatterà per vendicare il padre, ucciso sul ring dal pugile russo celebre per il suo “io ti spiezzo in due”. Drago Junior vorrà invece cancellare l’onta subita da Ivan quando venne messo k.o. e umiliato dallo Stallone italiano.

Munteanu ha 27 anni, è nato in Germania e anche nella vita reale è figlio di un boxeur. Laureato all’Università di Monaco, è stato annunciato nel cast dallo stesso Stallone prima del suo comunicato ufficiale. “Passerò gran parte del 2018 di nuovo a Los Angeles, per lavorare a qualcosa di grosso. Stanno per arrivare grandi notizie!”, aveva scritto nei giorni scorsi sul suo account Instagram.

Florian aveva poi postato una foto presso la palestra di boxe Sport Club, che chiama la sua “nuova casa”. Dunque, mentre Dolph Lundgren si allena per Creed 2, Big Nasty fa il suo ingresso trionfale nel cast accanto a Johnson e Tessa Thompson, confermata nel ruolo di Bianca (la ragazza che sogna di affermarsi come cantante e di cui Adonis si innamora).

Florian Munteanu sarà il figlio di Ivan Drago in Creed 2

Creed 2 ha già una data d’uscita fissata: 21 novembre 2018. Al momento il film è in fase di pre-produzione e sarà diretto da Steven Caple Jr., regista di The Land. La vicenda seguirà il giovane Adonis alle prese con la fama appena trovata, i problemi in famiglia accennati nel primo capitolo e il difficile percorso di crescita personale e professionale. Sulla sua strada, ci sarà un nuovo Drago.