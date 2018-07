3.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Franca Valeri compie 98 anni da eterna signora dell’ironia. Una delle più grandi attrici italiane di sempre è stata festeggiata alla Casa del Cinema di Roma con la proiezione di suoi film (su tutti Parigi o cara di Vittorio Caprioli, suo marito dal 1960 al 1971) e un album di famiglia recitato dei suoi personaggi più famosi. Nel giorno del compleanno, sarà invece ospite d’onore al Festival Tivoli Chiama, di cui è madrina, a Villa d’Este. Per nulla snob, ma sempre vera signora, Valeri ha attraversato da protagonista cinquant’anni di storia dello spettacolo italiano.

Franca Valeri compie 98 anni

“Io sono molto ben voluta e mi chiedo perché. Poi riflettendo qualcosa ho fatto: ho taciuto molto. E non è poco”, ha raccontato con la consueta ironia in una delle ultime interviste concesse a Il Giornale. “Credo di essere nata con il gene dell’attrice. Già da piccolissima mi dilettavo a recitare seduta sul tappeto di casa. I miei genitori intercettarono subito che ero un’esibizionista. Da mia madre ho preso la comicità estrema, da mio padre l’ironia un po’ spietata”.

È stata proprio quella sua cattiveria a farle dipingere personaggi cinici e disillusi ma proprio per questo così vulnerabili e umani. “Gli uomini si dividono in intelligenti e cretini, le donne in intelligenti e mignotte”, ha detto spietata. “Per fortuna, gran parte dei giovani – uomini e donne – ambiscono alla cultura. Li ammiro, hanno grandi potenzialità”.

Franca Valeri oggi: continua a scrivere

Il mondo di oggi, per lei, è qualcosa di difficile. Lo ha dimostrato quando ha risposto a Papa Francesco. Lei continua instancabile a scrivere libri e commedie, dettando le pagine alle sue assistenti. I social, ad esempio, li intende così: “Pare che la gente inquadri ogni attimo della propria vita: matrimoni, gravidanze e piatti di lasagne. Io non ho neppure il computer. La vita è ormai senza mistero, senza discrezione. Questi strumenti dovrebbero essere usati con intelligenza, non per stupidaggini”.

A 98 anni, la sua lucidità resta fulminante: “Siamo in un mondo controverso da tutti i punti di vista. Negli anni Cinquanta si emergeva per le proprie qualità. Oggi è tutto spaventosamente difficile. I giovani, purtroppo, sono costretti ad arrangiarsi. Ma sono fiduciosa perché da tutte le crisi, prima o poi, si esce”.