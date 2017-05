2 CONDIVISI Condividi Tweet

Prima Carlo Verdone nei Panama Papers, ora Francesca Rettondini nei Malta Files. L’Espresso ha esaminato centomila documenti riservati relativi ai paradisi fiscali dell’isola. Un luogo diventato meta ambita degli azionisti italiani per spostare affari e patrimoni. Da queste carte, sono spuntati i nomi di politici, manager, finanzieri e calciatori. Ma anche quello dell’attrice e conduttrice tv, fidanzata storica di Alberto Castagna. Con una vicenda che ha dell’incredibile.

Il nome di Rettondini emerge insieme a quello di Catello Marra. Il fratello di Raffaele, l’ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrestato per corruzione a dicembre dell’anno scorso. Catello risulta azionista della Starlight Movie Production, una società che ha portato alla Mostra di Venezia il premio Starlight Cinema International Award.

Un riconoscimento ideato per valorizzare i talenti del cinema che rappresentano al meglio le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. La società ha ripetuto la strategia con successo. Ad aprile ha organizzato l’International Mediterranean Award, assegnato con una cerimonia a Villa Miani a Roma.

Cosa ci fa Francesca Rettondini nei Malta Files

Come rivelato dall’Espresso, dalle carte di Malta risulta che Rettondini è socia di maggioranza di Starlight Movie Production con Catello Marra come secondo azionista. L’isola usata come “un redditizio gioco di sponda fiscale”. Ma a Marra è riconducibile anche un’altra compagnia maltese, la Academy for International Security. In quest’ultima, il suo socio è il criminologo Vincenzo Mastronardi, docente all’Università La Sapienza di Roma. Mastronardi era il titolare della cattedra di psicopatologia forense che invitò Francesco Schettino, l’ex comandante della Concordia, a tenere una lezione sulla gestione del panico. Un imbarazzante gioco del destino per Rettondini: l’attrice era passeggera della navigazione che affondò all’Isola del Giglio. A bordo con lei, c’erano il compagno Gian Saverio e le 150 persone di Professione Lookmaker, un talent show che Francesca avrebbe condotto per Sky. Proprio su quella crociera, doveva fare la selezione finale dei concorrenti.