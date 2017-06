33 CONDIVISI Condividi Tweet

Il ricordo di Mery per sempre non è bastato e Francesco Benigno fa flop alle elezioni comunali. Ma non solo. L’attore, famoso per il ruolo di Natale nel film di Marco Risi e nel sequel Ragazzi fuori, si è lanciato con entusiasmo in questa nuova avventura. Visto di recente in L’ora legale di Ficarra e Picone, si è candidato a Palermo nella lista di destra di Ismaele La Vardera. Una coalizione che ha ottenuto appena il 2,59 per cento.

Benigno è tornato a vivere nella sua città dopo 22 anni passati a Roma. L’esito delle urne è stato impietoso: l’attore ha raccolto appena 147 voti. Davvero pochi rispetto a quelli previsti: almeno tremila. Così il suo sfogo su Facebook è stato rabbioso e subito virale.

“Fatti tutti i conti, considerando che noi siamo 13 figli, tutti accompagnati, con almeno due figli maggiorenni, suoceri, zii, cugini, nipoti, parenti, amici stretti eccetera, aggiungete 70 mila fan in questa pagina, di cui 30 mila di Palermo, e tutti a chiedermi di non mollare e ti trovi con 150 voti?”, ha scritto accendendo la polemica.

Francesco Benigno fa flop alle elezioni e si sfoga così

“Dirette con 65mila visualizzazioni, migliaia di like e tante denunce fatte di cittadini in seria difficoltà, ospitate in emittenti nazionali e regionali, grandi mercati di Palermo, tutti a tifare per me”, ha aggiunto. “I commercianti esperti storici di politica che scommettono con me che non prenderò meno di 3 mila voti e te ne trovi 150?”. Per chiosare, polemico: “Siete delle vergognose bestie, avete paura di me”. Benigno sospetta “fregature” da parte di “quelli puntuali a fottermi”.

Non contento, se l’è poi presa con la stampa, colpevole di aver travisato il senso del suo post. “Classici buffoni della stampa interpretano le cose solo ed esclusivamente a modo loro affermando che il mio disappunto fosse rivolto a voi. Quando invece io in tutti voi ripongo il massimo rispetto”.