Francesco Montanari miglior attore a Canneseries per Il Cacciatore: la serie di tv di Rai 2, unico titolo italiano in concorso al Festival, ha strappato un prezioso riconoscimento alla kermesse dedicata alla serialità televisiva. L’attore, che nel crime drama interpreta il magistrato Saverio Barone (liberamente ispirato a Alfonso Sabella), ha conquistato la giuria di Canneseries grazie alla sua performance. Al festival la delegazione italiana era composta da Montanari, Sabella, Miriam Dalmazio e i due registi, Stefano Lodovichi e Davide Marengo.

Il Cacciatore è stato presentato con successo alla prima edizione del Festival internazionale delle serie tv che si svolto questa settimana a Cannes. “Volevamo creare qualcosa di appetibile anche per un pubblico giovane, che risultasse fresco e accattivante anche ai loro occhi”, ha spiegato Lodovichi. Montanari ha lavorato duramente per creare questo personaggio: quasi un anno di riprese e preparazione, otto chili persi e tantissime sigarette fumate. “Barone è un duro – ha raccontato l’attore – ma anche una persona fallibile, e questo lo avvicina molto al pubblico. È stato emozionante sentir dire a tante persone che sarebbe bello diventare un pubblico ministero. Credo sia una grande vittoria per noi”.

Francesco Montanari: Il Cacciatore premiato a Cannes

L’israeliana When Heroes Fly, thriller creato da Omri Givon, ha vinto il premio come miglior serie. Ambientato nella giungla colombiana, lo show con Tomer Kapon, Michael Aloni e Moshe Ashkenzi racconta la storia di quattro amici, veterani delle forze speciali dell’esercito, che si mettono alla ricerca dell’ex fiamma e sorella di uno di loro.

Nel ritirare il premio, Montanari ha voluto ringraziare Lodovichi, Marengo, il produttore Rosario Rinaldo, il suo agente Gianfilippo Cau (“Mi disse: ‘In cinque anni andremo a Cannes’, ce ne abbiamo messi tre!”) e sua moglie Andrea Delogu: “Amore, ti amo!”. Su Instagram, la conduttrice ha ricambiato postando questo video-messaggio.