Francesco Nuti è sempre nel cuore di migliaia di fan. Tra questi, ci sono anche Valerio Groppa e Nicola Pecci, regista e protagonista dello spettacolo teatrale “Francesco Nuti – Andata, caduta e ritorno”, la storia “di un artista e di un uomo dal talento puro, fatta di sentimenti e di carne”. I due hanno lanciato un appello per coronare il sogno di Francesco, la cui parabola discendente è iniziata nel 2006 con la depressione, l’alcolismo, i tentativi di suicidio, poi il coma dopo un tremendo incidente domestico.

Si faccia avanti un produttore per Olga e i fratellastri Billi, film mai realizzato da Nuti e già sceneggiato prima dei suoi problemi di salute. Groppa e Pecci hanno lanciato l’appello durante lo Speaker’s Corner di Edicola Fiore su SkyUno e Tv8. “Come sarebbe vedere al cinema un nuovo film di Francesco Nuti? Ci vorrebbe una nuova sceneggiatura scritta da lui… Ma c’è già ed è fantastica! Manca solo un produttore”, hanno detto i due. Fiorello ha subito abbracciato la causa, rilanciando la richiesta al mondo del cinema: “Amici, questa è una cosa meravigliosa!”.

Francesco Nuti, cercasi produttore per Olga e i fratellastri Billi

“Francesco non deve essere dimenticato”, ha poi detto all’Ansa Groppa. “Olga e i fratellastri Billi è un film divertente, brillante con il tocco di Nuti, inconfondibile già dalla prima pagina della sceneggiatura”. Lo script è stato scritto dall’attore e regista di Io, Chiara e lo Scuro, Casablanca, Casablanca e Caruso Pascoski insieme a Malù Di Lonardo e Maurizio Cohen. “È una commedia moderna che contiene un po’ di thriller”, ha aggiunto. “Racconta di due fratellastri e di una donna, Olga. È la storia di una ex banda di ladri. Emoziona e fa ridere. Per me che sono cresciuto studiando Nuti sarebbe bellissimo poter vedere al cinema questo suo film. Lo vado a trovare spesso e lo coccolo. Merita questa gioia”. Non resta che augurarsi ciò che scrive Groppa sulla sua pagina Facebook.