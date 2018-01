736 CONDIVISI Condividi Tweet

La vita di Francesco Nuti in teatro per combattere contro l’ennesimo tipico caso italiano di perdita della memoria. Andata, caduta e ritorno, in scena sabato 3 febbraio al Teatro Dante di Campi Bisenzio (Firenze), è uno spettacolo scritto e diretto dal regista e sceneggiatore romano Valerio Groppa che racconta a tinte forti la storia del grande artista toscano.

Il pratese Nicola Pecci è voce recitante e cantante nel ruolo di Francesco Nuti. Ad accompagnarlo cinque musicisti che eseguiranno dal vivo le musiche di Giovanni e Francesco Nuti. Nella speranza che il lungo silenzio che lo ha ingiustamente avvolto venga rotto al più presto.

Nuti è stato uno degli attori più amati della generazione dei cosiddetti malincomici. Andata, caduta e ritorno ripercorre la vita dell’uomo e l’artista, le sue passioni e le delusioni. Dagli esordi con il cabaret dei Giancattivi, Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, alla carriera solista iniziata con Madonna che silenzio c’è stasera e Io Chiara e lo scuro.

Quando passa dietro la macchina da presa, “Cecco” realizza commedie storiche come Tutta colpa del Paradiso, Stregati, Caruso Pascoski, Willy Signori e vengo da lontano e Donne con le gonne. Dopo l’insuccesso di Occhio Pinocchio, arrivano la crisi profonda, la depressione e quella caduta dalle scale di casa che dal 2006 lo tiene in coma per circa due anni. Con lui, spariscono quasi anche i suoi film.

Oggi a fare notizia sono soprattutto le parole della figlia di Francesco Nuti, Ginevra. Quella che lui chiama “il suo pezzettino di donna”, data alla luce dalla storia d’amore con Annamaria Malipiero. Andata, caduta e ritorno ritrae proprio un uomo che ha vissuto il successo, l’ascesa e la discesa con la stessa intensità.

“Dentro c’è tutto, anche quello che molti non sanno”, ha spiegato il regista Groppa. “È uno spettacolo per chi è fan di Francesco Nuti, ma anche per chi non lo conosce abbastanza o per niente. Emozionante e vibrante, proprio come la vita di Francesco, dal boccascena uscirà tanta energia e amore e anche tanta amarezza. Senza sconti. Mi auguro che il pubblico possa lasciarsi andare senza pregiudizi e seguire con tutti noi il viaggio, almeno fino ad ora, di un talento poliedrico dal talento puro, che ha scritto, insieme ad altri grandi cineasti, un pezzo di storia del cinema”.