Fuga da Reuma Park in anteprima poster e backstage locandina

Fuga da Reuma Park è la nuova divertente commedia con Aldo Giovanni e Giacomo, diretta dallo stesso trio comico in collaborazione con Morgan Bertacca, tra i protagonisti anche Silvana Fallisi e con la straordinaria partecipazione di Ficarra & Picone. La pellicola, neanche a dirlo, è sceneggiata dal trio con il contributo di Valerio Bariletti e Morgan Bertacca, mentre la colonna è composta da musiche originali di Mauro Pagani.

Prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due e Medusa Film, Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con il loro nuovo film di Natale, distribuito da Medusa, Fuga da Reuma Park uscirà al cinema dal 15 dicembre.

Non ci troviamo sul pianeta Terra al giorno d’oggi, ma su quello Aldo Giovanni e Giacomo tra 30 anni: qui tutto può accadere. E non è nemmeno un giorno qualsiasi: è la Vigilia di Natale, il giorno (e la notte) più magici di tutto l’anno. Il trio si ritrova al Reuma Park, una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park in cui le attrazioni sono ancora funzionanti e a disposizione degli ospiti.

Qui però c’è poco da divertirsi: il Reuma Park somiglia piuttosto a un carcere di massima sicurezza con tanto di cecchini che sorvegliano l’uscita: se provi a scappare ti sparano. E come in ogni carcere che si rispetti, anche qui non manca l’aguzzino: Ludmilla, la temibile infermiera russa taglia XXL.

Giacomo passa le sue giornate in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera, gira con una pistola giocattolo e odia tutti; Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni e i pesci rossi (ma non ha perso la passione per le procaci infermiere); Aldo, dopo un lunghissimo viaggio in auto dalla Sicilia, viene abbandonato lì dai figli proprio la mattina di Natale.

Arresi? Perduti? Tutt’altro: la notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi, lanciarazzi e fuochi d’artificio. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. La notte di Natale tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

