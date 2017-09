1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono stati celebrati nella chiesa di Saint-Sulpice a Parigi i funerali di Mireille Darc. C’erano tanti volti noti del cinema di ieri e di oggi per l’ultimo saluto all’attrice francese, morta all’età di 79 anni lo scorso 28 agosto. Malata da tempo e colpita da diversi ictus, l’icona degli anni Sessanta e Settanta è stata per 12 anni compagna di Alain Delon, al fianco del quale girò 13 film.

Apparso stanco e provato, Deloin non è riuscito a trattenere le lacrime. Fiore bianco all’occhiello, il divo era in prima fila, non lontano dal marito di Mireille, Pascal Desprez.

Il dolore di Alain Delon per la morte di Darc è stato davvero grande. “Preferisco avere l’età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene”: queste sono state le sue prime parole, affidate alla rivista Paris Match.

Durante le esequie, il violoncellista Dimitri Maslennikov ha interpretato la suite n° 6 di Bach. In nero e con gli occhiali scuri, Carla Bruni si è unita alle tante personalità presenti alla cerimonia. Con lei c’erano Claudia Cardinale, Johnny Hallyday e la moglie Laeticia, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, l’ex ministro della cultura Jack Lang, l’attore Marc Lavoine, i registi Serge Moati e Alexandre Arcady.

Alain Delon in lacrime ai funerali di Mireille Darc

“Ha sempre avuto parole gentili per me”, ha detto Anthony Delon, figlio di Alain. Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato a spalla fuori dalla chiesa, salutato dall’applauso della folla, più di duemila persone. La grande sauterelle – così era soprannominata Darc in Francia dopo l’uscita del film Femmina di Georges Lautner – è stata sepolta al cimitero di Montparnasse. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati anche via Twitter.

