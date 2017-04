1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo abbiamo visto da poco sul palco dei David di Donatello, e pensando ai suoi numerosi film (quasi sempre a sfondo romantico come ‘L’Ultimo Bacio’, ‘Ricordati di me’, e ‘L’Estate Addosso) sembra quasi impossibile collegarlo alle terribili parole della sua ex moglie, che lo ha accusato di essere un violento: a quanto si legge da una nota legale, però, pare che Gabriele Muccino non paga gli alimenti del figlio.

Muccino prende provvedimenti contro le accuse dell’ex moglie, i legali rispondono: “Comincia prima a fare il tuo dovere di padre”

Un’altra nota non proprio positiva per la reputazione del regista, che ha messo in dubbio le accuse dell’ex moglie Elena Majoni grazie anche dal supporto di suo fratello Silvio, l’attore, che avrebbe testimoniato contro la donna, definendola un’arrampicatrice sociale che voleva solo approfittare della situazione.

Ad intervenire, adesso, sono i legalli della Majoni, che hanno diffuso questa nota rivelatrice di molti altri aspetti della questione, tra cui quello che Gabriele Muccino non paga gli alimenti del figlio. O almeno, non quanto dovrebbe:

«Abbiamo appreso ieri dagli organi di stampa che Gabriele Muccino intende querelare tutti i responsabili a seguito delle recenti affermazioni da parte della signora Elena Majoni. Insieme alla nostra cliente ci auguriamo che le azioni legali del signor Muccino abbiano seguito e approdino nelle sedi opportune dandoci così la possibilità di dimostrare la verità da lei espressa, che è supportata da documenti e referti scritti dai quali appare in tutta evidenza quanto accaduto».

«Per anni il signor Muccino ha reso indebitamente notizie false sulle ragioni della fine del matrimonio con la signora Majoni, così come non ha lesinato post e interviste, certamente offensive, verso l’ex consorte e tutte le persone coinvolte. Ma solo oggi che, dopo anni di silenzio, la signora Majoni ha parlato pubblicamente, si preoccupa di preservare i figli e la figura materna».

Gli avvocati di Elena Majoni lanciano la provocazione: Gabriele Muccino non paga gli alimenti del figlio

«Ma la tutela dei minori passa prima di tutto nel rispetto dei doveri verso gli stessi. A giugno il signor Gabriele Muccino, a seguito di una citazione a giudizio, dovrà presentarsi presso l’autorità penale per rispondere della sua condotta negligente riguardo il mantenimento di suo figlio al quale non versa quanto stabilito definitivamente dal giudice. Fiduciosi e forti quindi dei provvedimenti legali finora ottenuti, ci auguriamo che questa sua querela sia l’occasione per fare chiarezza una volta per tutte sulla verità di questa vicenda».