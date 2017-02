0 CONDIVISI Condividi Tweet

Donald Trump e le sue politiche stavano dominando gli Academy Awards prima del momento che ha rubato la scena persino al neopresidente: l’epica gaffe agli Oscar 2017 di Warren Beatty e Faye Dunaway. A causa di una busta sbagliata consegnata alla storica coppia di attori, l’Oscar per il miglior film è stato assegnato a La La Land ma in realtà era stato vinto da Moonlight.

Jordan Horowitz, il produttore del musical di Damien Chazelle, aveva anche iniziato il discorso di ringraziamento, ma poi si è interrotto e ha rivelato: “C’è un errore. Moonlight, avete vinto voi ragazzi, non è uno scherzo”, ha detto rivolgendosi ai produttori del film di Barry Jenkins. Incredulità e stupore. A quel punto è arrivato sul palco il presentatore Jimmy Kimmel, che ha confermato la notizia mostrando la busta (e aggiungendo con ironia: “È colpa mia, sapevo che avrei rovinato tutto prima della fine. Buonanotte a tutti, prometto di non tornare più”).

Epica gaffe agli Oscar 2017: il video

Alla fine della cerimonia, è emerso ciò che è accaduto: a Beatty è stato consegnato un doppione della busta. In una c’era effettivamente il nome di Moonlight come miglior film, l’altra era una copia che annunciava la vittoria di Emma Stone come miglior attrice protagonista per La La Land. Beatty ha finito per leggere quest’ultima, un doppelganger in piena regola. Ed è stato questo il motivo del silenzio e dello sguardo perplesso scambiato con la Dunaway. Come sia potuta accadere una cosa del genere resta un mistero. Intanto, ecco i video di quanto successo.

WATCH: 'La La Land' announced as #Oscars Best Picture winner, but only until a mistake is realized with 'Moonlight' being the real winner. pic.twitter.com/wYsUngcdwe — ABC News (@ABC) 27 febbraio 2017

.@BandryBarry on Best Picture for "Moonlight": "Even in my dreams this could not be true. But to hell with dreams." https://t.co/bkJCcIs2Vw pic.twitter.com/olyJ2OD5FV — ABC News (@ABC) 27 febbraio 2017