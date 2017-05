179 CONDIVISI Condividi Tweet

I media inglesi lo hanno definito l’attacco più grave dalle bombe a Londra nel 2005, ma cosa è successo a Manchester, e qual è stato il primo gesto di Ariana Grande dopo l’attentato? Pare che la cantante, ancora profondamente scossa per l’accaduto, abbia deciso di compiere un gesto davvero generoso per le famiglie dei ragazzi deceduti durante l’esplosione.

Il gesto di Ariana Grande dopo l’attentato che ha colpito i familiari delle vittime

In un clima di forte lutto, dopo che le prime indagini hanno portato alla luce un nome collegabile alla vicenda e – al momento – che l’attacco sia stato rivendicato come atto terroristico dall’Isis, la giovane diva è più che mai protagonista delle prime pagine della stampa internazionale.

In particolare, il The Sun e Daily Mail hanno riportato una notizia che narra di un generoso gesto di Ariana Grande dopo l’attentato: la cantante si sarebbe offerta di pagare i funerali delle 22 vittime della terribile esplosione che ha trasformato un’occasione di gioia per i suoi fan in una ferita profonda per la società civile.

Un gesto che ha colpito moltissimo le famiglie dei ragazzi coinvolti, che naturalmente hanno immediatamente replicato che non ce n’era bisogno. La redazione del Mirror ha riportato una dichiarazione di uno dei membri dello staff della popstar: “Lei ha deciso di aiutare le famiglie delle persone scomparse subito dopo aver saputo che nell’attentato c’erano state delle vittime”.

Aggiornamenti sulle cause dell’attacco al concerto di Ariana Grande

Per quanto riguarda le ultime notizie relative al terribile fatto di cronaca, di recente il primo ministro Theresa May ha impostato il livello di allerta terrorismo in Gran Bretagna da “severe” a “critical”, trasmettendo una certa apprensione verso un possibile prossimo nuovo attacco. La persona arrestata in merito agli eventi ha 23 anni e, attualmente, non è ancora chiaro il nesso preciso con cui è connesso all’attacco al concerto di Ariana Grande.