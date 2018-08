3 CONDIVISI Condividi Tweet

Come sta George Clooney dopo l’incidente? L’attore è finalmente tornato a casa dopo la sua disavventura in Sardegna. Il settimanale Oggi lo ha scovato durante la sua ripresa, con al suo fianco la sua adorata Amal Alamuddin e i piccoli Ella e Alexander.

Ecco come appare il divo di Ocean’s 11:

Le condizioni di George Clooney dopo l’incidente: le foto rubate all’attore

È sua moglie, aiutata dai piloti del suo jet privato, a sorreggerlo durante i suoi spostamenti. Per chi non lo sapesse, l’attore è finito in ospedale per un incidente stradale in Sardegna poco più di un mese fa e adesso si trova in convalescenza a Villa Oleandra. George Clooney dopo l’incidente è stato trasportato in ambulanza con il sospetto di un trauma al bacino. Una volta arrivato in ospedale è stato tenuto sotto osservazione. Essere scaraventato in aria da un’auto in corsa, alla fine, gli è costato un lieve trauma al ginocchio che gli ha permesso di tornare in hotel a Loiri Porto San Paolo a bordo di un’auto della produzione. Nulla di grave, per fortuna.

Al momento lo vediamo stringere i denti per il dolore alla gamba.