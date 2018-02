36 CONDIVISI Condividi Tweet

La loro generosità di coppia ormai diventa leggenda (vedi le sette scuole per i bambini siriani): George Clooney e Amal donano mezzo milione di dollari per la marcia per il controllo sull’uso delle armi negli Stati Uniti d’America. L’iniziativa ha avuto luogo in seguito ai tragici avvenimenti del liceo di Parkland (Florida), dove uno studente che era stato espulso ha sparato su 17 ragazzi, uccidendoli sul colpo.

George Clooney e Amal donano mezzo milione contro l’uso improprio e senza controlli delle armi negli Usa: “Lo facciamo per i nostri figli”

L’episodio di cronaca nera ha mobilitato molti cittadini, tra cui uno degli stessi studenti scampati alla carneficina. La protesta si svolgerà il 24 marzo a Washington, e da quando è stata annunciata sono moltissimi i vip e personaggi dello spettacolo che hanno voluto sostenerla.

In prima linea George Clooney e Amal donano mezzo milione di dollari e si schierano dalla parte delle giovani vittime: “Amal e io siamo così ispirati dal coraggio di questi giovani ragazzi e ragazze del liceo – ha dichiarato l’attore in una nota ufficiale – La nostra famiglia sarà presente il 24 marzo a fianco di questa generazione incredibile di giovani venuti da tutto il Paese e, in nome dei nostri figli Ella e Alexander, doniamo 500mila dollari per aiutare a finanziare questo evento. Da questo dipende la vita dei nostri figli”.

Subito dopo arriva un tweet di Oprah Winfrey, che scrive: “George e Amal, non potrei essere più d’accordo con voi. Unisco le mie forze alle vostre e eguaglio la vostra donazione di 500 mila dollari per la `marcia per le nostre vite – questo il nome dell’iniziativa del 24 marzo. Si unisce al coro Steven Spielberg, che aggiunge: «I giovani studenti in Florida e ora attraverso il paese stanno già dimostrando la loro leadership con una fiducia e una maturità che smentisce la loro età».