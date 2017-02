1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti sanno che la voce italiana di Christian Bale nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Nolan è sua, ma ora che abbiamo di nuovo la possibilità di ascoltare di nuovo Claudio Santamaria in Batman – il film Lego che riprende in maniera divertenete e ironica le avventure del supereroe – presteremo molta più attenzione!

Insieme a Gepi Cucciari – avvistata da poco del videoclip di Mina e Celentano diretto da Carlo Verdone – l’affascinante attore romano sarà il protagonista del secondo film d’animazione targato Lego Movie, in uscita nelle sale il 9 febbraio 2017.

Le dichiarazioni di Claudio Santamaria su Batman e il divertentissimo video

“Batman è un cialtrone totale, un pirata, un coatto – ha commentato, divertito, al portale askanews – molto divertente, la sua parte oscura viene ribaltata. È stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto“. Confermata la stessa impressione anche durante un’irresistibile intervista nello studio di Alessandro Cattelan, di cui vi consigliamo caldamente la visione:

Come già detto, oltre Claudio Santamaria in Batman vedremo anche Gepi Cucciari nei panni di Batgirl. Ecco come ha reagito alla sua interpretazione: “Per me diventare un cartone animato è stata una cosa unica e irresistibile – ha dichiarato a metronews – Sì, un sogno. E per di più nei panni di una sorta di supereroina, in un mondo fatto di Lego che racconta Batman, le sue imprese, i suoi bisogni in modo irriverente e molto divertente: un film che parla ai piccoli ma strizza l’occhio anche ai grandi“.

Gepi Cucciari racconta la sua Batgirl

Il suo personaggio, a detta sua, è “una donna un po’ isterica, autoritaria ma anche dolce, simpatica, con un po’ di rabbia verso il mondo: una donna piena di contraddizioni che cerca di mediare con le tanti parti di se stessa. Insomma una di noi. Anche io come lei ho dei superpoteri, altrimenti non potrei sopravvivere. E poi anche per me maltrattare un supereroe non ha prezzo“.

Al cinema dal 9 febbraio, Lego Batman è un mix di avventura, ironia e omaggio al mondo dei supereroi adatto per grandi e piccini.