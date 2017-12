52 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiama Gerardo Ferrara e fu la controfigura di Trosi nel Postino. A 54 anni, ha deciso di raccontare la sua storia. Originario di Sapri, dove vive con la famiglia e insegna educazione fisica, ha voluto ricordare il grande Massimo a più di vent’anni dalla scomparsa.

La sua esperienza fu incredibile. Dal nulla, si ritrovò sul set del pluripremiato film diretto da Michael Radford, vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora e di molti tra i più prestigiosi riconoscimenti al mondo.

“Ad aprile fui contattato da una ragazza di Sapri che era fidanzata con un ragazzo di Napoli che lavorava nella produzione del film”, ha spiegato al Messaggero. La necessità di una controfigura per le scene più faticose si rese necessaria quando Troisi non riusciva più a pedalare. “Venne a casa a prendersi qualche foto e dopo due giorni mi chiamarono per un incontro a Cinecittà. A Roma vidi il regista, Michael Radford, e Philippe Noiret, che nel film avrebbe interpretato Pablo Neruda. Il colloquio andò bene e qualche giorno dopo mi recai negli studi di Cinecittà per iniziare le riprese”.

Dopo il recente ricordo dell’amico Lello Arena, quelle di Gerardo sono parole di riconoscenza per Massimo. Il primo incontro con lui fu infatti “un momento ricco di emozione, affetto e simpatia. Resosi conto della mia emozione e del mio imbarazzo, mi abbracciò e mi disse: ‘E tu mo’ ti fai vedere’. Poi volle sapere un po’ della mia vita e gli raccontai dei tanti episodi in cui mi era capitato di sentirmi dire che ero uguale a lui”.

Parla Gerardo, la controfigura di Trosi nel Postino

La prima scena fu per Gerardo una sorpresa. “Con mia grande meraviglia, subito dopo lo stop, Massimo mi sorrise e mi abbracciò di nuovo. Quell’incontro mi ha fatto capire come la grandezza delle persone si manifesti nella loro semplicità e umiltà”. Come Mario Ruoppolo, il protagonista del suo film, Troisi non poté godere del successo del suo ultimo capolavoro perché scomparve poche ore dopo le riprese, il 4 giugno del 1994.

“Durante le riprese tra Salina, Procida e Cinecittà i rapporti con molte delle persone che lavoravano al film si sono consolidati e ciò ha permesso che, a distanza di tanti anni, con alcuni di loro ci s’incontri ancora”, ha rivelato Gerardo. “Poi a Salina mi raggiunse mia moglie Elena e m’informò che aspettavamo il nostro primo figlio. E allora Massimo, quando la incontrava, le chiedeva sempre: ‘Come sta Pablito?’. Rientrati a Sapri apprendemmo della scomparsa di Massimo e decidemmo di chiamare nostro figlio come lui”. Troisi per lui è stato proprio come lo descrisse Noiret, un uomo che aveva l’anima sul volto: “Nonostante la malattia, aveva sempre un sorriso e una forte sensibilità verso tutti”.

Renzo Arbore, Renato Scarpa e Gerardo Ferrara, la controfigura di Massimo Troisi, alla mostra su Il postino a Roma. pic.twitter.com/UbkJftzMf9 — riccardo tavani (@rictavani) 18 ottobre 2014