Firenze festeggia i 30 anni di Caruso Pascoski con una serata evento che si chiude con un momento davvero emozionante: Ginevra Nuti canta Sarà per te. In una Piazza del Carmine gremita, nei luoghi in cui è ambientato uno dei film più amati di Francesco Nuti, il grande attore e regista è stato celebrato da fan, famigliari e amici. L’affetto di una platea enorme per un grande artista, che non poteva esserci perché in clinica a Roma.

Ginevra Nuti canta Sarà per te a Firenze

Proiettato su un maxischermo in occasione dei trent’anni dall’uscita in un evento organizzato da Quartiere 1 e Associazione Bang, Caruso Pascoski mantiene intatta la sua carica malincomica. Il pubblico ne conosce le battute a memoria con oltre cinquemila persone che si sono ritrovate in piazza tutte insieme. Un’occasione anche per ricordare Novello Novelli, nell’indimenticabile scena cult del “Dammi un bacino”, ma anche Carlo Monni e Nano Campeggi, recentemente scomparso. Se sono imbarazzanti e fuori luogo gli interventi di Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, la classe di Athina Cenci e la simpatia di Sabrina Ferilli sono contagiose. Ma la scena la ruba lei, Ginevra, la figlia di Cecco.

Caruso Pascoski, film festeggia 30 anni

“E se il tempo passa, sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te”, le parole del brano presentato da Nuti a Sanremo nel 1988. “Sarà per te, tutto quello che è stato sarà per te”: Ginevra si commuove nel suo vestito nero lungo indossato per la serata. D’altronde l’ha confessato proprio nei giorni scorsi: “Dopo l’incidente di papà, ho sempre evitato di guardare tutti i suoi film. Tranne uno: Caruso Pascoski. La prima volta che l’ho visto lo ricordo come se fosse ieri: avevo 15 anni, ero col mio ragazzo a casa, cercavamo qualcosa da guardare, abbiamo scelto Caruso Pascoski. Siamo letteralmente morti dalle risate”.