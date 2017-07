0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le Giornate degli Autori 2017 hanno svelato il programma ufficiale. La quattordicesima edizione della rassegna autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, dal 30 agosto al 9 settembre, è tutta “all’insegna di una ricerca di originalità e diversità”.

Dodici i film in concorso, insieme alcuni grandi eventi speciali. Tra questi spicca il documentario inedito e recentemente ritrovato di Ermanno Olmi, Il tentato suicidio nell’adolescenza (T.S. Giovanile).

Nella Selezione Ufficiale sono tre gli italiani. Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, dal celebre romanzo di Walter Siti, incrocia il tragico e il comico tra le periferie romane e Mafia Capitale. Nel cast Vinicio Marchioni, Anna Foglietta e Vincenzo Salemme. Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini racconta il rapporto tra l’infermiera Anna (Federica Rossellini) e l’anziana Gertrude (Elena Cotta), un tempo responsabile di un inquietante progetto nella clinica dove Anna lavora. L’equilibrio di Vincenzo Marra ripercorre la vicenda di un sacerdote campano, già missionario in Africa, che si ritrova a contatto con la realtà malavitosa di un piccolo paese del napoletano.

Giornate degli Autori 2017: il programma

Nel concorso, svettano alcuni ritorni importanti. Su tutti l’artista iraniana Shirin Neshat con Looking for Oum Kulthum, biopic ispirato alla più celebre e amata cantante del mondo arabo, e il marocchino Faouzi Bensaïdi con la love story Volubilis. Molto attesi anche il ritratto intimo madre-figlia di The Taste of Rice Flower del cinese Pengfei, la storia d’amore vista attraverso l’occhio di un drone Eye On Juliet del canadese Kim Nguyen e il dramma spirituale Samui Song del tailandese Pen-ek Ratanaruang.

Completano la selezione il delicato rapporto a due di M della francese Sara Forestier, la scoperta della paternità di Longing dell’israeliano Savi Gabizon, l’amore e la terza età di Candelaria del colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza, la fantascienza distopica di Life Guidance dell’austriaca Ruth Mader. Come per la Settimana Internazionale della Critica 2017, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.giornatedegliautori.com.