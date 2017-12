37 CONDIVISI Condividi Tweet

Giovanna Mezzogiorno in Napoli velata è una rivelazione. Sono passati quindici anni da quando Ferzan Ozpetek la diresse nel mélo La finestra di fronte. Ora, nel nuovo film del regista italo-turco, dal 28 dicembre nelle sale in 300 copie, interpreta Adriana, una donna travolta da un amore improvviso e un delitto violento.

Ha fatto molto discutere la scena d’amore che apre il film e dura oltre dieci minuti. Lei e Alessandro Borghi sono due perfetti sconosciuti, che si sono appena casualmente incontrati. Esplode la passione. Ma subito dopo l’amplesso (e un “rimming” che ha fatto scalpore) avviene un delitto. Da lì si innesca la storia, ambientata in una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione e follia.

“Meno male che c’ero io, in quelle scene bollenti. Se al mio posto non ci fosse stata una bella persona…”, ha scherzato in conferenza stampa Giovanna Mezzogiorno, tornata al cinema dopo la maternità. “Il mio personaggio è una donna borghese, che porta avanti il suo tunnel parallelamente alla realtà. Ne uscirà? Non lo sappiamo”.

“Ho vissuto la scena d’amore con normale tensione, ma provando subito una grande chimica con Borghi”, ha spiegato l’attrice. “Un’intesa artistica, fisica mi spingo a dire. Nessun momento d’imbarazzo. L’abbiamo girata in una notte, è andata liscia, ha creato una bella atmosfera sul set. Qualcosa di speciale. Alla fine ero felice d’averla fatta”.

Splendida Giovanna Mezzogiorno in Napoli velata

“Tornare con Ferzan dopo il 2003 è stato un onore enorme”, ha ammesso. “Mi chiamò l’estate di due anni fa dicendomi che stava pensando ad un film femminile e mi chiese se potesse inviarmi qualche pagina. Questa è una storia profonda, diversa e irrinunciabile. Adriana è complessa, con tanti aspetti propri della femminilità: passione fisica, solitudine, disagio mentale. Una professionista, sicuramente borghese, infatti cammina lungo interni di una Napoli semi sconosciuta, e che di per sé hanno un’atmosfera stranissima, carica di storia e fascino. In questi ambienti lei porta avanti il suo tunnel mentale, parallelo alla realtà”.