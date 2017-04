32 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo cinque anni di assenza dal grande schermo, Giovanna Mezzogiorno torna al cinema. L’attrice, interprete con Elio Germano, Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri del nuovo La tenerezza di Gianni Amelio, aveva abbandonato i set dopo la nascita dei suoi due gemelli, Leone e Zeno. Diventare mamma, infatti, le aveva causato uno stress tradotto in affaticamento e aumento di peso. Si era concessa solo una parentesi nel 2014 con il film di Ivano De Matteo, I nostri ragazzi.

Il pieno di leggerezza lo aveva fatto con Come diventare grandi nonostante i genitori, a convincerla definitivamente a tornare in scena ci ha poi pensato Amelio. “È stata una lunga pausa, da una parte voluta e dall’altra forzata”, aveva raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair. “La maternità è una gioia, ma che fatica. Con due gemelli poi è ancora un’altra storia. Dopo il parto non ero in grado di rimettermi subito a lavorare, lo ammetto: la gravidanza mi ha distrutta, ho impiegato tre anni per riprendermi”.

Giovanna Mezzogiorno: “Perché avevo mollato il cinema”

La tenerezza la vede protagonista nei panni di Elena, una traduttrice dall’arabo che soffre il pessimo rapporto con suo padre, egoista e brusco avvocato dal passato torbido. È stato proprio il rapporto padre-figlia a convincerla a tornare. “Ho dedicato tutta me stessa al lavoro, sin dagli esordi, ma a 36 anni ho deciso di prendere una grande pausa dal cinema: quando vedi che la fatica è maggiore del divertimento, allora devi staccare”, ha raccontato l’attrice a Federico Pontiggia nel programma Movie Mag. “Lavorare con un Maestro come Gianni Amelio è stato il miglior modo per tornare sul set”. Con Gianni ha saputo abbandonarsi e lasciare che il personaggio di Elena nascesse da solo. La tenerezza è al cinema, a questo link il trailer ufficiale.