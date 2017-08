1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

A poco più di un anno dalla scomparsa, Giuseppe Pedersoli ricorda papà Bud Spencer. Intervistato dal Giornale, il figlio del gigante buono del cinema italiano, morto ad 86 anni il 27 giugno 2016, si lascia andare ad una lunga serie di ricordi.

L’affetto che il pubblico nutre per Bud Spencer e i suoi film arriva da tutto il mondo. Germania, Spagna, Francia e Ungheria sono i paesi che lo amano di più. Ma “ci arrivano lettere e messaggi dalla Cina all’Iraq, dall’Alaska alla Tanzania”, ha rivelato Giuseppe.

“È una grande emozione per me e le mie sorelle sentire tanto affetto da persone che non conosciamo e che spesso ci ricordano momenti e ci inviano foto anche private, di cui noi stessi non abbiamo memoria”, ha raccontato. “Mio padre non è mai stato percepito dal suo pubblico come una star del cinema, lontana e irraggiungibile, ma come uno di famiglia, un amico, un nonno. Sono orgoglioso, perché evidentemente ha conquistato il cuore della gente per la sua semplicità e perché ispirava fiducia”.

Bud “diceva di non essere un attore ma sapeva meglio di chiunque altro come doveva interpretare il suo personaggio e cosa la gente si aspettava da lui. Sul lavoro era molto puntuale ed estremamente rispettoso degli altri, specialmente dei registi e dei collaboratori. Abbastanza pigro, faceva il minimo necessario per ottenere il massimo. Non era per nulla vanitoso, caratteristica molto comune negli attori, ma era molto sicuro di sé. Un vincente nato”.

Giuseppe Pedersoli ricorda papà Bud Spencer

Giuseppe era colpito molto dalla coerenza dei suoi comportamenti. “Non ha mai chiamato nessuno per cercare una scorciatoia o un favore. Aveva una grande dignità e un senso dell’onore proprio di altri tempi, eppure era molto moderno, sempre aperto a nuove idee, all’avventura”. Anche come papà: “prima di essere mio padre voleva essere mio amico”.

“È stato un padre molto aperto, per nulla severo, estremamente protettivo”, ha spiegato. “Con noi è sempre stato molto affettuoso. Un uomo elegante non tanto e non solo nella forma estetica quanto soprattutto nel comportamento. In famiglia non abbiamo mai sentito una parola volgare o una reazione prepotente nei confronti di nostra madre. E, crescendo, abbiamo avuto spesso quella strana sensazione di riuscire a comunicare senza aprire bocca”. E l’unica volta che gli ha dato un cazzotto ancora la ricorda: “Non è stato un cazzotto vero, piuttosto una manata su una coscia. Probabilmente gli avevo risposto male. Non l’ho fatto più”.