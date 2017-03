43 CONDIVISI Condividi Tweet

Nelle sale a partire da giovedì 9 marzo 2017, Gomorroide de I Ditelo Voi è il primo lungometraggio che vede protagonisti i tre comici della scuderia Made in Sud. Chi ha familiarità con lo show conosce già i loro sketch che parodizzano gli efferati camorristi di Gomorra (sia film che serie), ma anche chi non li ha mai visti può godersi la commedia che il trio ha preparato per il suo pubblico.

Al cinema dal 9 marzo il primo film de I Ditelo Voi, fiori all’occhiello della scuderia Made in Sud

La pellicola, infatti, usa solo come spunto le divertenti interpretazioni di Domenico “Mimmo” Manfredi, Raffaele “Lello” Ferrante e Francesco De Fraia per poi raccontare una storia molto più articolata, che si muove costantemente tra risate e riflessioni sincere e interessanti.

Per la produzione di Nando Mormone (Tunnel Produzioni, la stessa del film degli Arteteca) e la co-produzione di Gaetano Di Vaio (Bronx, la stessa di Gomorra – Il fim e, di recente, di Falchi), Gomorroide de I Ditelo Voi vale decisamente una visione su grande schermo, e qui di seguito troverete i 5 motivi che vi spiegheranno perché:

I 5 motivi per non perdersi Gomorroide – Il Film

La trama: a dispetto di quanto possa sembrare dai primi minuti, in cui vediamo i protagonisti con i soliti costumi da pseudo-camorristi che recitano le loro tipiche battute (“Ma che è, ti stai mettendo paura”? “Fai schiifo”), la storia narra in realtà di una vera famiglia appartenente alla malavita napoletana, che vede in Carmine Monaco (O’Trak di Gomorra – La Serie) e Mariano Bruno di Made in Sud i due giovani scagnozzi. La famiglia si sta rendendo conto che, grazie alle parodie comiche dei Gomorroidi ormai non riescono più a fare paura alla gente. Insomma, la camorra sta perdendo di credibilità. E la colpa allora è degli attori, Mimmo, Lello e Francesco: la devono pagare. I Ditelo voi che si fanno in tre: a parte il loro solito ruolo comico che siamo abituati a vedere in Made In Sud, i protagonisti interpretano anche i veri camorristi, padre, madre e figlio (in stile Savastano), con dei costumi esilaranti ma molto convincenti… E poi recitano anche il ruolo dei tre attori in carne ed ossa: divi, prime donne, don giovanni. Per ammissione dello stesso trio, in questi personaggi c’è davvero un po’ di loro stessi, hanno provato a rendere il lato più vero delle persone comuni che sono fuori dal set. Salvo qualche peculiarità stravagante che li caratterizza in maniera un po’ estrosa… L’ambientazione e la fotografia: girato nelle parti più urbane ma anche nei quartieri popolari e periferici di Napoli, la location è allo stesso tempo sia caratterizzata geograficamente che, in certo senso, “universale”. È una metropoli da noir poliziesco, un colorato set per una troupe televisiva ma anche un cunicolo di case, mercati, palazzi antichi e…circhi. Una fotografia che per certi versi ricorda il bellissimo Reality di Matteo Garrone (dove, per altro, Raffaele Ferrante del trio ha recitato magistralmente nei panni del concorrente del Grande Fratello). Il cast: oltre ai Ditelo Voi, troviamo anche grandi nomi come Francesco Paoloantoni, Maurizio Casagrande e Francesco Procopio. Una coralità di volti storici della comicità italiana che rende i personaggi sfaccettati, ben caratterizzati e decisamente interessanti nelle loro psicologie. Il messaggio dietro l’umorismo: ci saranno un paio di momenti, all’interno del film, che vi metteranno spalle al muro e vi faranno porre alcuni interrogativi. È giusto prendere in giro la camorra, o semplicemente pericoloso? È vero che l’unione fa la forza e l’amore vince sempre? Le bugie hanno le gambe corte?Per risolvere questi e altri dubbi non resta che correre al cinema a sostenere questa nuova, coraggiosa produzione Tunnel, che ancora una volta tenta di unire il pubblico del piccolo schermo a quello che affolla le sale cinematografiche. Le premesse sembrano buone: il trailer è attualmente uno dei più visualizzati su YouTube: Il trailer del film de I Ditelo Voi