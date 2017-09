526 CONDIVISI Condividi Tweet

Grace Kelly moriva 35 anni fa: era il 14 settembre del 1982 quando se ne andava tragicamente la popolare e amata attrice divenuta poi principessa di Monaco. Vinse l’Oscar nel 1955 per La ragazza di campagna, fu protagonista in tre film di Hitchcock (Il delitto perfetto, La finestra sul cortile, Caccia al ladro), ma nel 1956 abbandonò le scene per sposare il Principe Ranieri e fondare la Princess Grace Foundation.

Gli ultimi suoi film prima di lasciare la carriera cinematografica furono Il cigno di Charles Vidor e Alta società di Charles Walters, entrambi del 1956. A distanza di anni, la protagonista di una delle più coinvolgenti love story del secolo scorso continua a essere un’icona di stile. Donna bellissima dal fascino ineguagliabile, Grace Kelly è stata una delle dive più ammirate nella Hollywood degli anni Cinquanta. Ma nel 1982, un tragico incidente stradale ha chiuso i suoi splendidi occhi per sempre.

Quella mattina, diversamente dalla consueta abitudine di farsi accompagnare dall’autista, fu lei stessa a guidare la propria auto. Il giorno successivo avrebbe dovuto raggiungere Parigi con la figlia Stéphanie. A bordo della sua Rover 3500, Grace uscì di strada nel pericoloso “gomito del diavolo” e precipitò nella scarpata sottostante.

A lungo serpeggiò il sospetto che al volante ci fosse Stéphanie, all’epoca diciassettenne e non ancora patentata. In seguito all’autopsia, emerse la presenza di gravi fratture e di due emorragie cerebrali. In base a questo referto, si ipotizzò che, probabilmente, mentre era alla guida, un malore causato da un piccolo ictus le fece perdere conoscenza e quindi anche il controllo della vettura.

Come in uno scherzo del destino, la sua vita finì sulla stessa strada dove aveva girato 28 anni prima Caccia al ladro. Proprio su quelle curve dove, alla guida di una Talbot Alpine, aveva fatto tremare Cary Grant affrontando a gran velocità i tornanti a picco sul mare della provinciale che da La Turbie porta a Montecarlo.