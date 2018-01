1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

Grease festeggia 40 anni e per l’occasione John Travolta e Olivia Newton John hanno celebrano il compleanno del film al G’Day USA Black Tie Gala di Los Angeles. L’evento promuove le eccellenze australiane sul territorio statunitense e quest’anno ha premiato il cantautore e compositore John Farrar.

Per consegnare il riconoscimento, gli organizzatori hanno pensato bene di riunire sul palco gli indimenticabili interpreti di Danny Zuko e Sandy Olsson. Travolta e Newton John, oggi 63 e 69 anni, sono apparsi sorridenti, divertiti e commossi nel corso della cerimonia.

Ancora irrimediabilmente uniti e devoti l’uno all’altra, come cantava Sandy nella mitica Hopelessly Devoted to You. Così sono stati i due attori, che sono rimasti grandi amici anche dopo le riprese. Grease, uno dei musical più celebri di tutti i tempi, usciva esattamente 40 anni fa. Era il 16 giugno 1978 quando arrivava nelle sale americane (in quelle italiane il 30 agosto).

Oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema, il film consacrò le sue due star, che divennero veri e propri idoli di un’intera generazione. Travolta e Newton John hanno voluto rendere omaggio a John Farrar, che ha contribuito come autore e produttore alla colonna sonora di Grease. È a lui che si devono hit come You’re the One That I Want e altri successi di Olivia come Have You Never Been Mellow.

Grease festeggia 40 anni: la reunion per John Farrar

In onore di Farrar, Delta Goodrem e il suo gruppo Human Nature hanno suonato proprio You’re the One That I Want e Hopelessly Devoted to You, raggiunti sul palco da Newton John, che ha compiuto 69 anni lo scorso settembre.

Nonostante sia stata semiparalizzata dal cancro (l’attrice e cantante sta lottando con un tumore al seno tornato dopo venticinque anni), Olivia è apparsa in splendida forma sul palco del G’Day USA Black Tie Gala.