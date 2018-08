0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel 2015 fu annunciato un remake di Grosso Guaio a Chinatown prodotto e interpretato da Dwayne Johnson, in arte The Rock. Molti fan del cult anni ’80 interpretato da Kurt Russel erano perplessi al riguardo ma, per fortuna, arriva un chiarimento al riguardo. Il film, infatti, non sarà un remake, quanto più un sequel.

Grosso Guaio a Chinatown: Dwayne Johnson protagonista assoluto

È quasi impossibile prendere il posto di un artista del calibro di Kurt Russel ed è per questo che Dwayne Johnson non ci prova nemmeno. Del resto, è quello che la star ha fatto anche con Jumanji, che non è stato altro che un continuo del lavoro iniziato dal compianto Robbie Williams.

L’attore, famoso per le sue interpretazioni in La Mummia e Fast and Furious, ha rassicurato tutti che di Jacke Burton ce n’è uno e quello è Russel. E pensare che la pellicola del 1986 registrò incassi miseri al botteghino e non si può dire fu un successo dell’epoca. Oggi, invece, il lavoro diretto da John Carpenter assume carattere di sacralità per i più nostalgici da non revisionare o rovinare con i mezzi della modernità.

Tutte le novità sul film in uscita

Ecco quanto riportato recentemente da Hiram Garcia, presidente della Seven Bucks Productions: “Ci sono molto cose in corso per questo progetto. Stiamo sviluppando l’idea e, lascia che te lo dica, l’idea non è in realtà di rifare Grosso guaio a Chinatown. Non puoi rifare un classico così, quindi quello che stiamo progettando di fare è continuare la storia. Continueremo a portare avanti l’universo di quel film, tutto ciò che è accaduto nell’originale esiste. Penso ci sia una sola persona al mondo a poter interpretare Jack Burton, Dwayne non ci proverebbe mai. La storia sta andando in un direzione che ci piace molto, ma tranquilli non sarà un remake. Presto saprete di più a riguardo“.