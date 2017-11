25 CONDIVISI Condividi Tweet

Guardia del corpo diventa musical e sbarca a Roma. Dal 17 novembre al 3 dicembre, il Teatro Sistina ospiterà The Bodyguard – Il musical, adattamento della “storia d’amore più romantica di sempre”. I ruoli di Kevin Kostner e Whitney Houston, il bodyguard Frank Farmer e la pop star Rachel Marron, sono affidati a Ettore Bassi e Helen Tesfazghi. Altre canzoni saranno cantate da Loredana Fadda (Niki Marron).

Lo spettacolo, basato sul film del 1992 scritto da Lawrence Kasdan e diretto da Mick Jackson, vedrà la colonna sonora più venduta al mondo suonata da un’orchestra dal vivo.

L’imponente scenografia e gli spettacolari effetti speciali hanno spinto Wizard e Warner Bros Theatre Ventures ad un investimento di produzione di due milioni di euro. Originariamente prodotto nel West End di Londra da Michael Harrison Entertainment e David Ian Productions, il musical arriva in palcoscenico a 25 anni dall’uscita nelle sale e a 5 anni dalla scomparsa di Whitney Houston.

Bassi, attore molto amato soprattutto per fiction di successo come Un posto al sole, Carabinieri, Rex e È arrivata la felicità, è chiamato ad una sfida difficile. L’attore, classe 1970, dovrà confrontarsi con il personaggio reso memorabile da una vera e propria icona di Hollywood come Kevin Costner.

Con la sua straordinaria voce, Helen Tesfazghi affronta l’impresa di trascinare il pubblico in un viaggio nostalgico tra le greatest hits del mito di Whitney. Helen è una delle voci più interessanti del panorama elettronico indie italiano e ha maturato numerose esperienze come corista e in diversi musical. A lei si alternerà in scena Loredana Fadda, già rodata nel genere con Peter Pan – Il musical, We Will Rock You e Priscilla. Nel resto del cast, tra gli altri, Piero Di Blasio (Sy Spector), Russell Russell (Bill Devaney), Daniele Balconi (lo stalker) e Fabrizio Corucci (Tony Scibelli).

L’appuntamento è al Teatro Sistina dal 17 novembre. E per chi non ne ha abbastanza, ecco 10 incredibili curiosità su Guardia del corpo.