Guido Nicheli è stato il più rappresentativo cumenda della commedia italiana. Non il primo, perché prima di lui ci furono Toni Scotti (quello del “Basta la parola” nel Carosello dei confetti Falqui) e Ugo Bologna, il memorabile Direttore di Fantozzi a cena dalla Contessa Serbelloni.

Il “Dogui”, come lo chiamavano gli amici, è entrato nel cuore del pubblico con i suoi tormentoni esilaranti. Da “Alboreto is nothing!” a “Sole, whisky e sei già in pole-position”. Sandro Paté, a dieci anni dalla scomparsa avvenuta il 28 ottobre 2007 per un ictus fulminante, gli dedica la prima biografia ufficiale: See You Later, una vita da cumenda.

Una grande avventura nel mondo del cinema iniziata quasi per caso: Nicheli, nato a Bergamo nel 1934 e orfano di padre già nel 1935, veniva dalla povertà. Dietro la maschera del “bauscia”, del borghese meneghino, c’era un uomo che era fuggito dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Dopo le prime esperienze nel quartiere ticinese, la “ripa” come la chiamava lui, fece i lavori più disparati. Diploma da odontotecnico, poi falegname, idraulico, operaio in una ditta di termometri, pasticciere e ballerino. La folgorazione avvenne tra il Derby e il Bar Gattullo, frequentati come rappresentante di liquori. Fu lì che conobbe Renato Pozzetto, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Mauro Di Francesco e il resto della banda.

Guido Nicheli, 10 anni senza il mitico “cumenda”

Da attore di fotoromanzi e volto per alcune pubblicità, divenne subito personaggio grazie ai fratelli Vanzina: furono i “brothers” a volerlo per Sapore di mare e Vacanze di Natale. Amico di Salvador Dalí e amante dei viaggi, Nicheli ebbe la consacrazione definitiva nei panni del commendator Zampetti nella serie I ragazzi della terza C.

Dino Risi gli consegnò l’unico ruolo drammatico della sua carriera, lo psicologo militare di Scemo di guerra. Non a caso doppiato con accento meridionale da Marcello Prando. Gli ultimi anni li passò a Zelata di Bereguardo, nel Pavese. Nell’unico modo possibile: da “miliardario senza portafogli”. See You Later, una vita da cumenda è edito da Sagoma Editore.