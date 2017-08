5 CONDIVISI Condividi Tweet

Famosa a Hollywood per essere in pole position per il titolo di “attrice più antipatica di sempre“, tornano i guai giudiziari per Gwyneth Paltrow, denunciata da un’associazione per una delle sue attività più famose sui social e sul web.

Gwyneth Paltrow denunciata, ecco il motivo

Per chi è solito seguire la star di Sliding Doors, saprà benissimo che ha una vera e propria vocazione – oseremo dire quasi da influencer – sulla cura del corpo, ma anche, più in generale, sul benessere fisico e medico. Questo suo vezzo, tuttavia, l’ha portata a scontrarsi con il tribunale, più precisamente con l’associazione Truth in Advertising (Tina).

A quanto dichiarano, infatti, il motivo per cui il mondo del cinema sta assistendo allo scoop di Gwyneth Paltrow denunciata consisterebbe in una lista di ben 50 prodotti che l’attrice, attraverso il suo sito ‘Goop’, raccomanda e consiglia senza alcuna base scientifica e senza avere competenze mediche.

Prodotti per la salute ingannevoli: l’attrice accusata di non avere competenze medico-scientifiche

“E’ ingannevole” – racconta l’associazione in un comunicato ufficiale, facendo riferimento in particolare a degli pseudo-medicinali presesntati come rimedi contro la depressione, l’ansia, l’insonnia o l’infertilità. “Il problema è che l’azienda (ossia Goop) non ha la competenza o prove scientifiche affidabili per avanzare certe pretese come richiesto dalla legge”.

Dopo alcuni tentativi, segnalazioni e comunicazioni, ‘Tina’ non ha ricevuto alcuna risposta, e per questo ha deciso di inviare un reclamo ufficiale alla California Food, Drug and Medical Device Task Force, un ente che controlla su cibo e medicinali, denunciando l’attrice per la sua figura di testimonial all’interno della vicenda. Per avere un’idea del tipo di prodotti per la salute di cui si parla, ecco a voi i consigli di Gwyneth Paltrow per l’intimità, in cui la bella artista mette i suoi follower al corrente di alcune tecniche per l’igiene.