0 CONDIVISI Condividi Tweet

Hereditary, l’esordio alla regia di Ari Aster (al cinema negli Stati Uniti dall’8 giugno, nelle sale italiane dal 19 luglio), è stato già definito l’horror più atteso dei prossimi mesi. Così spaventoso e terrificante che soltanto a vedere il trailer c’è da stare male. Un curioso inconveniente che è successo davvero in un cinema della catena Event Cinemas di Innaloo, nell’Australia dell’Ovest. L’episodio è accaduto lo scorso 25 aprile, quando il trailer del film è stato proiettato per sbaglio prima di Peter Rabbit, il nuovo film per famiglie (basato sul personaggio nato dalla fantasia di Beatrix Potter) arrivato nelle nostre sale il 22 marzo scorso.

Hereditary, il trailer sconvolge il pubblico australiano

Alla vista delle immagini, la reazione in platea è stata sconvolgente: lacrime, panico, tentativi di fuga dalla sala. Una situazione simile a quella accaduta con Raw di Julia Ducournau al Festival di Toronto e con Kuso di Flying Lotus al Sundance.

“È stato terribile”, ha raccontato una giovane mamma al Sidney Morning Herald. “Si è capito subito che non si trattava di qualcosa di adatto ai bambini. I genitori hanno iniziato a gridare al proiezionista, a coprire gli occhi e le orecchie dei propri figli. Alcuni sono andati a cercare qualcuno dello staff, che però non sapeva cosa fare. Alcuni sono scappati via dal cinema coi bambini”.

Hereditary, film per stomaci forti

La proiezione del trailer è stata poi interrotta ed è stato offerto agli spettatori un abbonamento gratuito per scusarsi dell’errore. “Se si ripensa alla propria infanzia – ha detto all’Herlad uno dei presenti – ci si può ricordare delle cose che ti hanno spaventato quando le hai viste per la prima volta”.

Hereditary, scritto e diretto da Ari Aster, ha per protagonista Toni Collette e racconta le reazioni diverse che i membri di una famiglia (apparentemente normale) hanno in seguito alla morte della nonna. Sarà soprattutto Charlie (Milly Shapiro), la più piccola, a scoprire i segreti sconvolgenti che si nascondono dietro la loro stirpe. Un horror piuttosto inquietante, a cominciare già dal trailer.