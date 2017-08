566 CONDIVISI Condividi Tweet

Hollywood piange Jerry Lewis, uno dei comici più rivoluzionari di sempre. L’attore e regista statunitense si è spento a Las Vegas per cause naturali a 91 anni. Negli ultimi anni aveva avuto non pochi problemi di salute: quattro by pass coronarici, un cancro alla prostata, una meningite, la rottura di una vertebra, una fibrosi polmonare cronica e un recente ricovero per un’infezione del tratto urinario.

Il “picchiatello” – animatore di varietà, cantante e intrattenitore oltre che attore – ha cambiato radicalmente la storia della commedia. Dopo Buster Keaton ha rivoluzionato l’uso del corpo nel cinema comico. Con i suoi film, su tutti Ragazzo tuttofare e Le folli notti del Dr. Jerryll, ha messo al centro della scena l’imprevedibilità e follia nel rapporto tra uomini e oggetti. Inoltre, insieme all’amico Dean Martin, ha trasformato la comicità in televisione.

Oltre al successo nel mondo dello spettacolo, Lewis è stato anche il fondatore di Telethon, con il quale ha raccolto 2.5 miliardi di dollari conducendo la trasmissione dal 1955 al 2011. Per questo progetto ha ottenuto una nomination al Nobel per la Pace nel 1977.

Hollywood piange Jerry Lewis

Tantissime personalità di Hollywood hanno reagito commosse alla notizia della sua morte. Uno dei primi è stato uno dei suoi eredi, ovvero Jim Carrey. “Quel pazzo non era uno stupido”, ha scritto l’attore. “Jerry Lewis era un innegabile genio, una benedizione insondabile, la comicità assoluta! Io sono quel che sono perché c’è stato lui”.

Robert De Niro, che nel 1983 ha recitato al suo fianco nel memorabile Re per una notte di Martin Scorsese, ha ricordato Lewis così: “Jerry è stato un pioniere nella comicità e nel cinema. Ed era un caro amico. Sono stato fortunato ad averlo visto un paio di volte negli ultimi tempi. Anche a 91 anni, non perdeva un colpo… o una battuta. Ci mancherà molto”. Ecco i primi commenti arrivati via Twitter da parte di amici e colleghi, da Samuel Jackson a Jamie Lee Curtis.

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy’s absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE — Jim Carrey (@JimCarrey) 20 agosto 2017

It was incredible knowing & laughing with the Amazing Jerry Lewis! He’ll keep’em laffin in the ever after! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 20 agosto 2017

Jerry Lewis loomed large in my family. Many movies with my mom & he made home movies with Janet and Tony. He made me and many laugh. #rip pic.twitter.com/4LbEbc9FCT — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 20 agosto 2017

Jerry Lewis. You were blessed, and blessed us with the perfect combination of comedy and Tragedy. A perfect clown who could do it all. Rest — Goldie Hawn (@goldiehawn) 20 agosto 2017

Jerry Lewis passed today,millions around the world loved him,millions of kids he helped w/his telethons. R.I.P. &condolences 2 his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 20 agosto 2017

As a child I LIVED for his movies. NOBODY could match his on-screen hilarity! As an adult I learned he was just as funny backstage. #Genius pic.twitter.com/4YuuXpRT0p — Mark Hamill (@HamillHimself) 20 agosto 2017

The King of Comedy Jerry Lewis was a tremendous talent and a good friend. Rest In Peace #jerrylewis. You’ll be sorely missed 💔 pic.twitter.com/KA0TWrvYir — Joan Collins (@Joancollinsdbe) 20 agosto 2017

Condolences to the family of Jerry Lewis. The world is a lot less funnier today. ☹️ — William Shatner (@WilliamShatner) 20 agosto 2017