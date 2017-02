0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sarà un anno tutto da gustare per i fan del brivido: sono tantissimi i film horror al cinema nel 2017. Per orientarci in questa ragnatela di idee originali, remake e reboot, ecco una lista pratica dei 10 imperdibili in uscita nel corso dell’anno, un calendario ricco di appuntamenti per tutti i fan del genere. I titoli americani la fanno da padroni, ma ci sono almeno due italiani da tenere d’occhio.

Leatherface (9 marzo)

Prequel del classico Non aprite quella porta, ovvero il passato di Faccia di cuoio. Ancora adolescente in fuga da un ospedale psichiatrico, sequestra una giovane infermiera e la trascina in un viaggio infernale. A dargli la caccia, un Texas Ranger squilibrato e in cerca di vendetta.

The Ring 3 (16 marzo)

Terzo terrificante capitolo della saga di Samara. Stavolta un professore si ritrova ad aiutare un ragazzo e una ragazza “maledetti” dalla famosa videocassetta, che uccide chi la guarda dopo sette giorni. Il trio scoprirà che c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima.

Patient Zero (16 marzo)

Un’epidemia globale ha trasformato la maggior parte degli esseri umani in violenti infetti e predatori aggressivi. Un uomo immune agli attacchi (Matt Smith) scopre il modo di comunicare con loro e guida i pochi sopravvissuti alla ricerca del “paziente zero” e di una cura capace di salvare il mondo.

Annabelle 2 (18 maggio)

Sequel dell’horror campione d’incassi prodotto da James Wan. Diversi anni dopo la tragica morte della figlia, un creatore di bambole e sua moglie accolgono in casa una suora e le ragazze di un orfanotrofio. Diventeranno presto l’obiettivo di Annabelle, la diabolica bambola creata dall’uomo.

Amityville: Il risveglio (29 giugno)

L’incubo della villa maledetta ritorna. Madre single, figlia adolescente e figlio malato si trasferiscono in una nuova casa. Quando strani fenomeni cominciano a verificarsi nell’abitazione, si scopre che quella casa era stata anni prima il teatro di uno spietato crimine.