Hugh Jackman sarà Enzo Ferrari nel biopic di Michael Mann. Dopo la rinuncia di Christian Bale per problemi di salute, sarà il Wolverine dei cinecomics, reduce dal successo di Logan, a interpretare il mitico fondatore della casa automobilistica di Maranello. Come reso noto da Deadline, l’attore australiano sarà affiancato da Noomi Rapace nei panni della moglie Laura. Indiscrezioni ancora tutte da confermare, ovviamente.

Secondo Deadline, nella sceneggiatura del film la relazione burrascosa fra il fondatore delle rosse e la consorte (tradita da Ferrari con l’amante Lina: chi la interpreterà?) sarà centrale. A quanto pare, Mann e Jackman hanno trascorso gli ultimi mesi a discutere i dettagli e ora hanno deciso di iniziare la produzione nell’estate del 2018. Un progetto che il regista di Heat e L’ultimo dei Mohicani culla da almeno 17 anni, da quando ne aveva pianificato la realizzazione con il compianto amico Sydney Pollack.

Basato sul libro “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine” di Brock Yaters e sceneggiato da Mann con Troy Kennedy-Martin (The Italian Job, Fuori controllo) e David Rayfiel (Il socio, I tre giorni del Condor), il biopic sarà ambientato nel 1957, anno in cui si sono concentrati successi e fallimenti per il fondatore del Cavallino rampante: dalla passione per le automobili che rivoluzionarono il mondo delle corse alla tragica morte del figlio Dino.