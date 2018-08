1 CONDIVISI Condividi Tweet

Idris Elba potrebbe essere il nuovo 007. L’indiscrezione arriva direttamente da Barbara Broccoli, la potentissima produttrice che controlla il franchise di James Bond. Il regista Antoine Fuqua, ha rivelato il magazine inglese Daily Star, avrebbe scambiato quattro chiacchiere con la Broccoli, che gli avrebbe riferito questa decisione. Secondo la produttrice, i tempi sono ormai maturi per avere uno 007 nero. Manca, ovviamente, la conferma ufficiale dei diretti interessati. Anche perché Daniel Craig è stato confermato per Bond 25, in uscita il 25 ottobre 2019 per la regia di Danny Boyle.

Idris Elba, 007 sarà proprio lui?

Elba, reduce da La torre nera e Bastille Day, sembra avere il physique du rôle e il carisma perfetto per il ruolo. 46 anni, madre ghanese e papà della Sierra Leone, l’attore è nato e cresciuto nell’East London. Nella City è noto anche come DJ: si esibisce in giro per il mondo con lo pseudonimo di DJ Big Driis o Big Driis the Londoner. Al cinema è l’Heimdall dell’universo Marvel e ha recitato in film come Beasts of No Nation, Pacific Rim, Mandela: Long Walk to Freedom e 28 settimane dopo. In tv è stato consacrato da serie come The Wire, Luther e The Office. Prossimamente dirigerà ed interpreterà anche una serie tutta sua (e decisamente autobiografica), intitolata Turn Up Charlie. Insomma, un curriculum di tutto rispetto.

James Bond, Daniel Craig lascia a Idris Elba?

Quando è spuntato il suo nome per l’agente segreto più famoso del mondo (con corollario razzista di chi sostiene che “per Ian Fleming 007 era bianco e scozzese”), l’attore ha risposto ridendosela di gusto. “Ma 007 non dovrebbe essere bello? Grazie per pensare ce la possa fare!”, ha scritto sul suo account Twitter. Al momento, comunque, Elba non ha commentato l’indiscrezione rivelata da Antoine Fuqua al Daily Star, né Barbara Broccoli ha rilasciato una dichiarazione a riguardo.