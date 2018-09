0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il complicato mondo di Nathalie è la toccante e divertente commedia dolceamara di David e Stéphane Foenkinos. Campione di incassi in Francia, si tratta del secondo film per la coppia di fratelli che ha debuttato nel 2011 con La délicatesse, adattamento con Audrey Tatou e François Damiens del romanzo scritto dallo stesso David.

Karin Viard interpreta la protagonista Nathalie, una professoressa di lettere divorziata e madre premurosa, che sta attraversando una fase complicata della propria vita.

Il complicato mondo di Nathalie, Karin Viard super

Nathalie, arrivata alla soglia dei cinquant’anni, non sopporta più nessuno. Schietta e senza peli sulla lingua, crede che siano tutti contro di lei e che nessuno riesca a comprenderla. La sua migliore amica Sophie (Anne Dorval), l’ex marito Jean-Pierre (Thibault de Montalembert), persino l’adorata figlia 18enne Mathilde (l’esordiente Dara Tombroff), per la quale prova una forte invidia (Jalouse è il titolo originale). Gli ostacoli per lei sembrano essere insormontabili, ma basteranno una serie di improvvisi cambiamenti per farla rinascere.

Strutturato in tre parti (la crisi, il dramma della distruzione, l’accettazione di sé stessa), Il complicato mondo di Nathalie è il ritratto sincero e ironico di una donna alle prese con un momento delicato. “Questo film è costruito sull’incontro con un’attrice e un personaggio che seguiamo dal momento in cui è assalita da mille dubbi”, hanno raccontato i due registi.

“Donna sull’orlo di un esaurimento nervoso: era questo il nostro punto di partenza. La storia di una donna incapace di vedere il successo e la felicità che la circondano e invidiosa del successo altrui. Inizialmente ci siamo concentrati sulla relazione madre-figlia: è dura assistere allo sbocciare della bellezza di una 18enne con un futuro brillante davanti mentre la tua vita sembra ormai in declino. Pian piano abbiamo poi deciso di allargare il campo e far sì che il male di Nathalie colpisse chiunque passasse sotto il suo sguardo”.

Il complicato mondo di Nathalie, film divertente e toccante

A chi chiede loro come definiscono questo film (una commedia? un dramma?), i fratelli Foenkinos replicano così: “Diciamo soltanto che è la storia di una donna in crisi, con alcune situazioni totalmente esilaranti e altre serie o disperate. Volevamo che il tono cambiasse continuamente tra la commedia e il ritratto intimo. L’elemento chiave è l’autenticità psicologica, anche nei momenti più folli. Il tono è tra Zia Angelina (commedia di Étienne Chatiliez con Tsilla Chelton, ndr) e Una moglie di John Cassavetes”.

Karin Viard si è prestata con enorme generosità a questa parte. L’attrice, due volte vincitrice del Premio César con Haut les coeurs! e Baciate chi vi pare, è stata molto apprezzata per i suoi ruoli in titoli come La famiglia Bélier, Lolo – Giù le mani da mia madre, Potiche – La bella statuina e Polisse. “Abbiamo scritto Jalouse pensando espressamente a Karin per il ruolo di Nathalie”, hanno ammesso David e Stéphane. “Avevamo però paura che rifiutasse la parte a causa del carattere estremo de personaggio. Ha invece accettato con entusiasmo la sfida e per noi è stata di grande incoraggiamento”.

Il complicato mondo di Nathalie, uscita l’11 ottobre 2018

Viard ha definito il suo personaggio “una donna che affronta scelte e situazioni che sono al di là di lei, che può essere terribile, ma che continua a piacerci perché è divertente e umana”. È questo l’aspetto che ha colpito più pubblico e critica. Come ha scritto Caroline Vié su 20 minutes, “uscirete dalla sala felici di aver conosciuto Nathalie”. Distribuito da Officine UBU, Il complicato mondo di Nathalie è al cinema dall’11 ottobre.