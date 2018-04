0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Cratere è l’esordio nel cinema di finzione di Silvia Luzi e Luca Bellino. I registi, già apprezzati per il documentario Dell’arte della guerra sulla lotta degli operai Innse di Milano, raccontano stavolta la “rivolta intima” di una ragazza e la voglia di riscatto di suo padre. Rosario e Sharon Caroccia, due non-attori papà e figlia nella vita reale, vivono in quello spazio tra Caserta e Napoli dove la musica neomelodica ha stabilito dei confini precisi. Rosario è un venditore ambulante di peluche alle feste di paese, Sharon sa cantare bene e guarda il mondo dall’altezza dei suoi 13 anni. Lui sogna il successo fino all’ossessione, lei scopre che il talento può diventare una condanna. Quando le aspettative dei genitori non corrispondono ai sogni dei propri figli, chi paga il prezzo più alto?

Il Cratere, film di sogni, ossessioni e ribellioni

Presentato alla Settimana della Critica di Venezia 2017 e vincitore del premio della giuria al Tokyo Film Festival (Tommy Lee Jones ha detto nel premiarlo: “Recito in tanti blockbuster, ma voi con due attori in una stanza, mi avete fatto piangere”), Il Cratere è un film piccolo e intimo, che brilla per intensità e rigore. Un film nel quale i due protagonisti sono stati coinvolti in prima persona, da attori e autori. “Abbiamo fatto un lavoro lunghissimo – racconta Luca Bellino – il casting è durato vari mesi. Poi, per caso, abbiamo incontrato Sharon ad una festa a Pompei”. “Con lei abbiamo lavorato in sottrazione – sottolinea Silvia Luzi – perché Sharon è molto vulcanica, mentre il suo personaggio è piuttosto cupo. Rosario, invece, porta tutto scritto sul volto e con lui ci siamo impegnati a costruire l’ossessione del personaggio: un padre che ha un sogno e lo vive attraverso la figlia”.

Il Cratere, al cinema dal 12 aprile

Girato in sequenza nell’arco di tre mesi, Il Cratere “vuole essere cinema di regia e di immagine, un film artigianale ma che possa arrivare anche a platee ampie”. “L’immagine ti porta a perdere il rapporto con i corpi – spiega Bellino – così il padre perde la figlia proprio perché la trasforma in un’immagine. È la sovrabbondanza di immagini che viviamo che ci porta a non vedere più”.

“Soffrivo nel vedere mio padre interpretare questo ruolo”, confessa Sharon. “Ho iniziato a cantare a quattro anni. Ora continuo a farlo e spero anche di recitare. Ho scoperto molte cose di me, la mia ‘faccia-cratere’ come la chiamava Silvia durante le riprese: ho imparato a piangere e di mio padre ho conosciuto il suo grande talento”. Rosario, dal canto suo, continua a fare la vita che ha sempre fatto: “Lavoro per mantenere la mia famiglia”. Distribuito da La Sarraz in 20 copie, Il Cratere è in sala dal 12 aprile: un film prezioso, che merita di essere visto al cinema.