Il Padrino festeggia 45 anni con una reunion speciale: il cast si è ritrovato al Tribeca Film Festival per festeggiare questo speciale anniversario. C’erano proprio tutti all’evento newyorkese: in primis il regista Francis Ford Coppola, accompagnato da Robert DeNiro, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan e Talia Shire. L’occasione è stata ghiotta per svelare tante curiosità su un film che ha segnato la storia del cinema.

Nessun “come eravamo” e “come siamo cambiati”. Sono stati soprattutto i ricordi e gli aneddoti dal set gli argomenti dell’incontro. “Il cast non era mai certo e c’erano molti problemi con la Paramount”, ha confessato Coppola, che ha sempre pensato al film come ad “un’opera di serie B”: erano tutti scettici sul suo conto, persino Al Pacino. L’attore ha rivelato di aver dovuto presentarsi davanti al team per ben sei volte prima di ottenere la parte.

Il Padrino festeggia 45 anni: la reunion

“Mi ricordo di avergli telefonato dopo averlo messo alla prova sei volte per implorargli di fare un altro provino”, ha rivelato il regista. “La sua fidanzata ha preso la cornetta e mi ha detto: ‘Cosa gli state facendo? Lo state torturando!’. Mi diede un’autentica strigliata”. “Senza Francis, dove sarei ora?”, ha ammesso candidamente Pacino. Anche se, come ha dichiarato la stessa Diane Keaton, al temine delle riprese Al continuava a dirle: “Questo è il peggior film che abbia mai fatto”.

L’attrice, storica interprete di Kay Adams, ha aggiunto che – a differenza di Coppola – la trilogia si arricchisce di nuovi significati ad ogni visione. “Quando lo vidi la prima volta, aveva delle scene lente e lunghe. Fui presa completamente alla sprovvista e mi veniva da piangere”, ha detto. “Ho rivisto di recente i tre film sul mio computer: non lo facevo da circa trent’anni e non sono riuscita a smettere: è un lavoro davvero incredibile”.

Le curiosità emerse dall’incontro al Tribeca

Dall’incontro sono emerse anche alcune piccole curiosità che hanno sorpreso il pubblico presente. Coppola non aveva mai incontrato Marlon Brando prima di affidargli la parte di Don Vito, eppure aveva pensato a lui come protagonista di La conversazione. Pacino e Keaton, dopo aver girato la famosa scena del matrimonio, andarono davvero a sbronzarsi insieme. Infine, James Caan e Brando, i più anziani sul set, tempestavano tutta la troupe di scherzi e battute. Il più crudele lo fece proprio Marlon in occasione della scena del funerale: riempì la bara di Don Vito di pesi e Cann rischiò di farsi venire un’ernia sul set.