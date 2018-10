0 CONDIVISI Condividi Tweet

Che succede se lo stile gustoso, ironico e fresco di Joe Cornish viene applicato alla più classica delle leggende? Il risultato è Il ragazzo che diventerà re, epica avventura con cui il regista inglese di Attack the Block – Invasione aliena rielabora il mito di Excalibur.

Le prime immagini del film promettono una teen comedy in salsa fantasy in grado di fondere battute a rotta di collo e magia, nello specifico quella di Rebecca Ferguson. La bellissima attrice di Mission: Impossible è una Morgana decisa a distruggere il mondo. Soprattutto il suo avversario Merlino, che in questo caso ha i volti (da vecchio e da giovane) di Patrick Stewart e Angus Imrie.

Il ragazzo che diventerà re, il film

Il protagonista di Il ragazzo che diventerà re è però il giovane Alexander Elliot, un 12enne come tanti altri della sua età. Un giorno si ritrova tra le macerie di un vecchio palazzone di periferia e trova Excalibur, la magica spada in grado di tagliare l’acciaio. Quando la estrae dalla roccia, scopre che con quell’arma può risolvere tutti i suoi problemi quotidiani. Ma ignora che così facendo ha risvegliato la perfida Morgana dal sonno eterno. La fata sguinzaglia un’orda di mostri sulla Terra: Alex e i suoi amici sono gli unici che possono fermarla.

Il cast

Come suggerito dal trailer italiano, Alex è un volto che rimanda a una faccia nota. Il giovane attore che lo interpreta è infatti Louis Ashbourne Serkis, il figlio di Andy Serkis. Detto di Ferguson e Stewart, il migliore amico del protagonista è Dean Chaumoo, al suo debutto assoluto al cinema. Tom Taylor e Rhianna Dorris completano la banda di alleati di Alex.

Il regista

Il ragazzo che diventerà re è scritto e diretto da Joe Cornish, un nome che è una garanzia. Cornish, oltre ad Attack the Block, ha scritto altri film di successo come Ant-Man e Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno. Anche per questo adattamento 2.0 della saga arturiana ha mantenuto i suoi tratti distintivi: l’ironia prima di tutto, il piacere per la materia fantastica, ma soprattutto un gruppetto di ragazzini disadattati per protagonisti, che da misfits si trasformano in eroi e finiscono per salvare il mondo.

Il ragazzo che diventerà re, uscita al cinema

L’esordio nelle sale cinematografiche è previsto in Inghilterra per il 15 febbraio 2019. L’uscita italiana non è ancora stata confermata in via ufficiale da 20th Century Fox, ma sicuramente non bisognerà attendere molto per vederlo anche qui da noi.